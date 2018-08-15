Минпромторг подготовил стратегию развития медицинской промышленности

Министерство промышленности и торговли РФ разработало стратегию развития медицинской промышленности до 2030 г. Главными целями стратегии ведомство называет рост выпуска российских медизделий в 3,5 раза к 2030 г., десятикратный рост экспортных поставок и регистрацию не менее 100 новых медизделий российского производства ежегодно начиная с 2019 г.

Минпромторг предлагает стимулировать локализацию производства медизделий и их компонентов в РФ. При этом с учетом высокой доли компаний малого и среднего бизнеса в отрасли эффективной формой для производства могут стать производственные кластеры. Компаниям, производящим «критически важные виды медизделий, необходимых для ведения и поддержания жизнедеятельности на территории страны», ведомство предлагает оказывать финансовую поддержку из средств бюджета, ее объемы неясны. Поскольку основным потребителем медизделий являются госклиники, Минпромторг также предлагает «доработать» принцип ограничения доступа к госзакупкам иностранных производителей («третий лишний»).

Также министерство выступает за введение для компаний отрасли налогового вычета по затратам на обучение сотрудников для решения проблемы нехватки кадров, по затратам на создание новых или расширение старых производств и рабочих мест, по налогу на прибыль от экспорта, отмену нулевой ставки НДС «для выравнивания конкурентоспособности по цене отечественной медицинской продукции, производимой в том числе из налогооблагаемых импортных комплектующих».

Объем рынка медицинских изделий в России за 2017 г. составил 255 млрд руб. Наибольшая доля приходится на медизделия для диагностики (23 млрд руб.) и хирургии (10 млрд руб.). Доля продукции российских производителей по итогам прошлого года составляла 21% — с 2011 года она выросла на 4,2 процентного пункта. Экспорт российских медизделий, треть которого приходится на страны ближнего зарубежья, составил 3,9 млрд руб. (7% от объема производства).