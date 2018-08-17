Госдума планирует уменьшить долю крупных ретейлеров в малых населенных пунктах

Государственная Дума РФ предлагает снизить долю присутствия крупных сетевых ретейлеров в населённых пунктах, где проживают менее 20 тыс. человек с 25% до 15%. Соответствующий законопроект разрабатывает депутат Иван Сухарев.

Новым документом вносятся поправки в законы «О торговле» и «О защите конкуренции». По мнению автора законопроекта, сегодняшние правовые нормы не позволяют развиваться малому и среднему бизнесу, поскольку крупные ретейлеры имеют фактически монополию на рынке. Такая инициатива возникла не на пустом месте, а стала итогом рабочей поездки по Башкирии, где депутат выслушал жалобы местных жителей и предпринимателей, которые не выдерживают конкуренции из-за фактической монополии сетевых ретейлеров. Таким образом, происходит вымирание малого и среднего бизнеса, а вместе с ним и производства как такового.

Напомним, что ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил разработать реестр видов работ, на которые при проведении госзакупок может претендовать только малый бизнес.