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    ТПП внесла новые предложения по борьбе с картелями

    Автор: Torg94
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    Торгово-промышленная палата РФ предлагает декриминализовать преступления, связанные с заключением картельных соглашений, или хотя бы повысить порог ущерба для привлечения к уголовной ответственности.

    По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты РФ, в декриминализации нуждается противоправная деятельность по заключению картельных соглашений. Она может быть эффективно пресечена путем установления экономических санкций, существенный размер которых должен сделать картель невыгодным и обеспечить тот же уровень сдерживания нарушений, что и лишение свободы.

    По словам главы палаты Сергея Катырина, экономический приоритет в уголовной политике должен помочь государству компенсировать вред, причиняемый экономике страны ограничивающими конкуренцию соглашениями. Альтернативой данному предложению может стать повышение порогов ущерба и дохода для привлечения к уголовной ответственности.

    В целях борьбы с наиболее опасными картелями и освобождения из-под уголовной ответственности малого и среднего бизнеса в палате предлагают в качестве крупного дохода установить 500 млн руб., дохода в особо крупном размере – 1 млрд руб. Сейчас они составляют 50 млн руб. и 250 млн руб. соответственно. В качестве крупного ущерба предлагается установить лимит в 100 млн руб., особо крупного ущерба – 300 млн руб.

    ТПП, картели
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