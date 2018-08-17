ТПП внесла новые предложения по борьбе с картелями

Торгово-промышленная палата РФ предлагает декриминализовать преступления, связанные с заключением картельных соглашений, или хотя бы повысить порог ущерба для привлечения к уголовной ответственности.

По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты РФ, в декриминализации нуждается противоправная деятельность по заключению картельных соглашений. Она может быть эффективно пресечена путем установления экономических санкций, существенный размер которых должен сделать картель невыгодным и обеспечить тот же уровень сдерживания нарушений, что и лишение свободы.

По словам главы палаты Сергея Катырина, экономический приоритет в уголовной политике должен помочь государству компенсировать вред, причиняемый экономике страны ограничивающими конкуренцию соглашениями. Альтернативой данному предложению может стать повышение порогов ущерба и дохода для привлечения к уголовной ответственности.

В целях борьбы с наиболее опасными картелями и освобождения из-под уголовной ответственности малого и среднего бизнеса в палате предлагают в качестве крупного дохода установить 500 млн руб., дохода в особо крупном размере – 1 млрд руб. Сейчас они составляют 50 млн руб. и 250 млн руб. соответственно. В качестве крупного ущерба предлагается установить лимит в 100 млн руб., особо крупного ущерба – 300 млн руб.