Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗ

Госкорпорациям могут предложить поддержать стартапы через закупки по 223-ФЗ. Для этого в существующее сегодня законодательство необходимо внести изменения, позволяющие приобретать инновационную продукцию у молодых компаний.

Одним из механизмов поддержки стартапов могло бы стать привлечение их к участию в закупках по 223-ФЗ. Для этого необходимо выработать специальные механизмы, позволяющие госкорпорациям приобретать инновационную продукцию у молодых компаний. С таким предложением на совещании, посвященном выполнению «майских указов» Президента РФ, выступили представители проекта ОНФ «За честные закупки». Сегодня принять участие в закупках госкорпораций стартапам непросто.

«Во-первых, стартап отличается от давно действующего предприятия тем, что у него нет и не может быть формального опыта исполнения аналогичных договоров, как у юрлица. Однако у ориентированных на эффективный результат заказчиков нередко выставляются требования не только и не столько к юрлицу, сколько к конкретной команде, заявляемой для исполнения конкретного контракта, – продолжает Георгий Сухадольский, руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки». – Во-вторых, стартапы часто создаются под разработку/запуск новой, инновационной продукции. И тут уже у ориентированных на максимальное соблюдение формальных конкурентных процедур госкомпаний возникают сложности: раз продукция новая, то почти наверняка не подпадает под стандартные устанавливаемые заказчиком требования к «типовой» продукции, и ее необходимо отклонить. Либо, если она прошла апробацию и испытания у заказчика, то при установлении в ТЗ требований на основе данной инновационной продукции, оказывается, что производит ее исключительно один стартап, и какая-либо конкуренция отсутствует».

Опрошенные T94 эксперты оценивают инициативу ОНФ неоднозначно. Так, по мнению директора по организации закупочной деятельности УК «РОСНАНО» Станислава Грузина, данная инициатива заслуживает внимания и является логическим продолжением инструментария поддержки малого и среднего бизнеса, который в настоящее время существует в закупках госкомпаний. «Для непосредственной реализации возможности приобретения продукции у стартапов, в первую очередь, необходимо определить и закрепить на законодательном уровне рассматриваемое понятие «стартап», – говорит Станислав Грузин. – Дальнейший этап – введение этого понятия в существующую категорию субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сама же реализация механизма поддержки стартапов в сфере закупочных процедур, по мнению эксперта, вполне эффективно может быть встроена в действующую систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Такая система внедрена и активно применятся в закупочной деятельности многих госкомпаний, в том числе, и в части закупок высокотехнологичной и инновационной продукции.

В компании «Газпром Информ» считают, что особых преград на пути предложения своей продукции госкомпаниям у стартапов не существует. Однако заказчики, как правило, выставляют определенные требования к поставщикам, такие как опыт поставок аналогичной продукции от 3-х лет, положительная рентабельность, сертификаты на всю продукцию и т.д., чтобы минимизировать собственные риски. Если государство окажет поддержку какому-то количеству стартапов, создаст какой-то список «подтвержденных» поставщиков, которых будут допускать к участию в конкурсах без соблюдения стандартных требований, это, конечно, им поможет. Но одновременно возникнет вопрос о свободе конкуренции, и непонятно, будет ли тогда государство покрывать дополнительные риски по таким сделкам для заказчиков.

Георгий Сухадольский считает, что наиболее действенными инструментами, обеспечивающими сотрудничество госкорпораций и инновационных компаний, является большее доверие к заказчикам, возможность формирования долгосрочных устойчивых связей, не формального, а настоящего партнерства между заказчиками и поставщиками, примеры которых можно найти в коммерческом секторе.

