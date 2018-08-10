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    Самые распространенные ошибки госзаказчиков

    Автор: Torg94
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    Казначейство РФ выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за второе полугодие 2017 г., а также перечислило нарушения при государственных закупках.

    В числе основных нарушений на этапе планирования Казначейство называет отсутсвие в плане-графике обоснования способа закупки. Кроме этого, заказчики выбирают не тот метод обоснования начальной (максимальной) цены либо неправильно использовали подходящий метод. При этом в обзоре Казначейства РФ рассмотрены нарушения в применении всех методов. Также частым нарушением при расчете начальной цены является и взятие за основу цены неисполненных контрактов или предложения, которые нельзя считать публичной офертой.

    В числе нарушений на этапе исполнения контракта отсутсвие направлений требований о взыскании неустойки или неверный расчет штрафа. Также зачастую встречается отсутсвие экспертизы результатов исполнения контракта и внешних экспертов, в случаях, когда это было обязательным условием. 

    44-ФЗ, казначейство
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