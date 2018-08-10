Инструменты аналитики для решения задач участников закупок

Руководитель проекта Trade inspect Анна Шагарова рассказала о том, какие данные предоставляют информационно-аналитические сервисы в настоящее время, и как их использовать для решения задач участников закупок.

Инструменты анализа закупок

Каждый предприниматель желает знать, где живет… Платежеспособный заказчик, выгодный лот, заказчик, который будет вам рад? Если немного переделать известную фразу, становится очевидно, что у бизнеса, работающего с закупками, задача куда более сложная, чем у охотника, подстерегающего фазана. Даже начинающий игрок на закупочном рынке понимает всю важность работы с большими объемами данных для подготовки к участию в закупке. Мы попробуем разобраться в существующих информационно-аналитических сервисах для бизнеса, при этом отдельно остановимся на работе с разного рода реестрами.

На данный момент предпринимателю доступен целый набор инструментов для анализа ситуации на рынке закупок. Сервисы предоставляют информацию в различных форматах:

реестры (пользователь сам формирует запрос в сервис через систему фильтров);



готовые отчеты (за пользователя подумали консультанты и сформировали отчет, который отвечает стандартным задачам пользователя);



принцип ввода данных в единую строку (за пользователя подумали консультанты и система, приняли решение).



Профессионал в сфере закупок никогда не будет ограничиваться каким-то одним инструментом, поскольку у всех систем есть свои плюсы и минусы. Стоит выбирать продукты под задачи.

Особенности работы

Современны тенденции – это умные сервисы и движение в сторону принятия решений искусственным интеллектом. Таким образом после запроса пользователя система формирует карточку с набором данных, в том числе с аналитикой, ценами на рынке, списком поставщиков и заказчиков. Однако, всегда надо учитывать насколько корректно работает алгоритм системы для каждого запроса в конкретный момент времени.

Сервисы, предлагающие стандартные отчеты несколько ограничивают свободу действий профессионального аналитика, но прекрасно подходят для специалистов, решающих одинаковые задачи по одному и тому же алгоритму. У сотрудника есть набор информации, есть понимание, как с ней работать, как обобщать, как следует систематизировать информацию из базы данных, поэтому работа с такими формами удобна. Минус такого подхода в том, что в какой-то момент количество отчетов с каждым днем увеличивается и становится сложно ориентироваться огромном массиве информации.

Как работать с реестрами

Возвращаясь к реестровой форме предоставления данных, стоит отметить их существенный плюс – свободу действий. При работе с ними вы ограничены только собственной пытливостью и набором данных, содержащихся в системе.

Давайте посмотрим, как выглядит реестр с технической стороны. В самом простом виде, реестр — это набор записей. Реестр содержит область фильтров, область сортировки записей и, собственно, сами записи – результат запроса в базу данных.

Фильтр

Записи

Каждый фильтр в реестрах направлен на решение группы бизнес-задач. Важным техническим фактором для аналитической работы является возможность выгрузки данных из реестра в различных форматах, в том числе excel.



Давайте на конкретном примере рассмотрим, как аналитика помогает участникам закупок.

Задача

Допустим, мы хотим продать продукцию, участвуя в регламентированных закупках. Мы знаем, что наши конкуренты так делают, и настроены регулярно готовить заявки на участие в тендерах. Важно понимать, что выход на рынок регламентированных закупок не происходит моментально, и не расстраиваться из-за проигрышей – заказчик в любом случае обратит на нас внимание, если вы подготовили и подали заявку.

Вводные

Например, вы знаете своего конкурента, но не знаете, с какими заказчиками он работает, какую именно продукцию предлагает и насколько успешно он продает свой товар через конкурентные процедуры. Нам хочется получить о нем максимум информации, как об участнике регламентированных закупок.

Как действовать

Заходим в реестр поставщиков информационно-аналитического сервиса и находим компанию-конкурента, например, ООО «Поставщик».

Теперь внимательно изучаем список заявок в карточке вашего конкурента. В Trade Inspect можно увидеть даже цены заявок, которые подавал конкурент (если они были внесены заказчиком в протокол закупки). Если закупка была конкурентной, мы увидим, победила ли заявка. Вы также увидите динамику участия в закупках по годам и распределение по ЭТП.

Кроме того, вы сможете найти потенциальных заказчиков. Для этого просто посмотрите, к кому стремился выйти ваш конкурент. Кликаем на запись реестра.

Смотрим результат

Важно помнить

Для формирования стратегии участия в регламентированных закупках, важную роль играет:

Собственная готовность работать и не расстраиваться, если не выиграли. Заказчики тоже вас боятся, когда вы приходите в закупку впервые.



Знание критериев, по которым вас выбирает заказчик.



Знание конкурентов.



При работе с реестрами необходимо четко формировать задачу, при этом каждый раз уточняя свои запросы. Мы всегда предупреждаем начинающих, что работа с аналитическими сервисами «затягивает», специалисту хочется знать больше и получать более точный ответ. В этом нам помогают произвольные запросы через реестры, когда каждый раз немного уточняя задачу в зависимости от полученного результата мы выбираем путь для достижения собственных бизнес-целей.