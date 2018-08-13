ФАС запретил закупку лекарств вместе с другими товарами

Федеральная антимонопольная служба РФ разработала проект постановления Правительства с требованиями при формировании лотов при закупках лекарств для государственных и муниципальных нужд.

По нынешнему законодательству нельзя закупать лекарственные препараты в одном лоте с другими товарами, работами или услугами. При этом среди государственных и муниципальных заказчиков широко распространена негативная практика объединения в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарственных средств. Заказчики обосновывают свою потребность удобством получения комплексной услуги у одного поставщика и сокращением количества закупочных процедур.

В ФАС считают, что такая практика может привести к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку хозяйствующие субъекты с лицензией только на производство лекарств или только на оптовую торговлю ими не смогут участвовать в закупке. Также не смогут участвовать в такой закупке ‎и хозяйствующие субъекты с лицензией только на розничную торговлю лекарствами. Из этого следует, что принять участие в такой закупке может только участник, имеющий обе лицензии, что может быть необоснованным административным барьером для участников рынка.

Новый проект постановления Правительства направлен на пресечение ограничения и устранения конкуренции государственными и муниципальными заказчиками, повышение количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов.

Сейчас проект проходит обсуждение на сайте regulation.gov.ru, которое продлится до 23 августа 2018 г.