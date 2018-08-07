Качество превыше всего

Одной из основных претензий к существующей системе госзакупок является то, что главным критерием при выборе поставщика является стоимость товара или услуги. По мнению заказчиков, это не позволяет им приобретать качественный товар. Изменить сложившуюся ситуацию намерены сенаторы.

Совет Федерации намерен предложить поправки в 44-ФЗ, в соответствии с которыми при госзакупках в сфере детского отдыха основным критерием выбора поставщика станет не стоимость, а качество предлагаемых услуг. В дальнейшем сенаторы намерены распространить это правило на все госзакупки.

Об инициативе сенаторов «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. «Такой подход подтвержден и в Государственной Думе, и в Правительстве. Когда в Совете Федерации выступал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, я задал ему вопрос, считает ли он, что приоритетом должна являться не цена, а качество работы и ее исполнение в срок. И он выразил свое согласие с этим не только устно, но и письменно», – цитирует его издание.

Инициативу Совета Федерации полностью поддерживает Алексей Ульянов, директор Института повышения конкурентоспособности. «Оценка исключительно по цене сложилась из-за навязанного по инициативе ФАС нашей контрактной системе аукционного крена. 70% госзакупок осуществляется на аукционах, в то время как в развитых странах их доля близка к нулю», – говорит он. По мнению Алексея Ульянова, аукцион – хороший способ для продажи товаров, земельных участков и т.д. Но он совершенно не подходит для покупки, поскольку требует от покупателя досконального знания товара и способности безошибочно составить ТЗ и аукционную документацию, описав его. «Покупатель, не имея товара, просто не в состоянии этого сделать. В результате он либо пишет ТЗ так, что побеждает поставщик некачественного (некондиционного, просроченного) товара или услуги, либо обращается за помощью, и тогда ТЗ и аукционная документация будут составлены под конкретного поставщика», – продолжает Алексей Ульянов.

По мнению эксперта, аукционный крен ведет либо к монополизации и коррупции, либо к победе недобросовестных поставщиков и уходу качественной продукции и услуг с рынка. Поэтому гораздо эффективнее отказаться от аукционов в пользу конкурсов и запросов предложений, тем более, что теперь их можно проводить в электронном виде. Также, по словам Алексея Ульянова, необходимо разрешить такой простой и удобный способ закупки, как конкурентные переговоры. «По инициативе ФАС они запрещены по 44-ФЗ, но опыт московской больницы №62 показал, что на конкурентных переговорах по сравнению с аукционами экономия средств при покупке лекарств достигает 5 раз!», – говорит он.