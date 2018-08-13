Заказчики июля 2018

В июле на нашей площадке начали размещать закупки такие компании, как:

АО «РИРВ» (РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ)

Профиль деятельности: разработка, производство и поставка профессионального навигационного и геодезического ГЛОНАСС/GPS-оборудования, специализированного программного обеспечения и системных решений на их основе.

Закупки АО «РИРВ»

ООО «ФракДжет-Волга»

Компания «ФракДжет-Волга» специализируется на высокотехнологичном сервисе для нефтяных и газовых компаний. Основные виды услуг: освоение, капитальный ремонт, все виды колтюбинговых технологий, бурение новых скважин и боковых стволов, интенсификация притока, повышение нефтеотдачи, а также другие виды работ. Дополнительные услуги: расходные растворы и материалы, нефтепромысловое оборудование и запасные части к нему.

Закупки ООО «ФракДжет-Волга»

ООО «ПрайдГрупп»

Профиль деятельности компании: весь спектр услуг по проектированию, оснащению и техническому обслуживанию предприятий торговли, хранения и производства.

Закупки ООО «ПрайдГрупп»

ООО «Черноземье»

Компания занимается переработкой масличных культур, а так же производством готовой продукции в виде масла и шрота. Свою деятельность компания начала вести в 2016 году, запустив инновационный завод, оснащенный современной техникой, производительностью более 2000 тонн в сутки. Комплектная поставка основного технологического оборудования, складского хозяйства и систем автоматизации выполнены передовыми фирмами мирового масштаба.

Закупки ООО «Черноземье»

ООО «КЛОТО»

Производственная компания «Клото» была основана в 1991 году на базе опытного производства химических реагентов для буровых растворов Архангельского отделения ВНИГНИ (Архгеолдобыча).

Компания «Клото» активно сотрудничает с Северным (Арктическим) Федеральным Университетом, является членом региональной ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

Закупки ООО «КЛОТО»

ООО «ПК «Восток»

Предприятие тесно сотрудничает с научно-исследовательскими лабораториями в области обработки металлов и сплавов, а также осуществляет внедрение новейших разработок и технологий изготовления на собственном производстве. Основное направление деятельности - производство нестандартного оборудования из различных видов металла и любой категории сложности.

Закупки ООО «ПК «Восток»

Часть закупочных процедур доступна к участию без использования ЭП и без внесения обеспечения.