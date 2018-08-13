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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Заказчики июля 2018

    Заказчики июля 2018

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    В июле на нашей площадке начали размещать закупки такие компании, как:

    АО «РИРВ» (РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ)

    Профиль деятельности: разработка, производство и поставка профессионального навигационного и геодезического ГЛОНАСС/GPS-оборудования, специализированного программного обеспечения и системных решений на их основе.

    Закупки АО «РИРВ»

     

    ООО «ФракДжет-Волга»

     

    Компания «ФракДжет-Волга» специализируется на высокотехнологичном сервисе для нефтяных и газовых компаний. Основные виды услуг: освоение, капитальный ремонт, все виды колтюбинговых технологий, бурение новых скважин и боковых стволов, интенсификация притока, повышение нефтеотдачи, а также другие виды работ. Дополнительные услуги: расходные растворы и материалы, нефтепромысловое оборудование и запасные части к нему.

    Закупки ООО «ФракДжет-Волга»

     

    ООО «ПрайдГрупп»

     

    Профиль деятельности компании: весь спектр услуг по проектированию, оснащению и техническому обслуживанию предприятий торговли, хранения и производства.

    Закупки ООО «ПрайдГрупп»

     

    ООО «Черноземье»

     

    Компания занимается переработкой масличных культур, а так же производством готовой продукции в виде масла и шрота. Свою деятельность компания начала вести в 2016 году, запустив инновационный завод, оснащенный современной техникой, производительностью более 2000 тонн в сутки. Комплектная поставка основного технологического оборудования, складского хозяйства и систем автоматизации выполнены передовыми фирмами мирового масштаба.

     

    Закупки ООО «Черноземье»

     

    ООО «КЛОТО»

     

    Производственная компания «Клото» была основана в 1991 году на базе опытного производства химических реагентов для буровых растворов Архангельского отделения ВНИГНИ (Архгеолдобыча).

    Компания «Клото» активно сотрудничает с Северным (Арктическим) Федеральным Университетом, является членом региональной ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

    Закупки ООО «КЛОТО»

     

    ООО «ПК «Восток»

     

    Предприятие тесно сотрудничает с научно-исследовательскими лабораториями в области обработки металлов и сплавов, а также осуществляет внедрение новейших разработок и технологий изготовления на собственном производстве. Основное направление деятельности - производство нестандартного оборудования из различных видов металла и любой категории сложности.

    Закупки ООО «ПК «Восток»

     

    Часть закупочных процедур доступна к участию без использования ЭП и без внесения обеспечения.

     

    заказчики
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