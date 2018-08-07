Оценка заявок участников при проведении запроса предложений будет осуществляться по общим критериям

Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- ФЗ № 311) внесены изменения в статью 32 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44) , касающиеся оценки заявок участников.

В соответствии с нововведениями часть 2 статьи 32 ФЗ № 44 признана утратившей силу . Иными словами, заказчики не вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные частью 1 статьи 32 ФЗ № 44 критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также не вправе не применять установленные частью 6 статьи 32 ФЗ 3 44 величины значимости критериев.

Таким образом, оценка заявок участников будет осуществляться согласно части 1 статьи 32 ФЗ № 44 по таким критериям, как :

1) цена контракта;

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Также изменения коснулись и части 9 статьи 32 ФЗ № 44, а именно: в новой редакции отсутствует исключение, ссылающееся на часть 2 статьи 32 ФЗ №44 .

Вышеназванные изменения вступают в силу с 14 августа 2018 года.

1. ФЗ от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)

2. ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)

3. ФЗ от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)

