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    Оценка заявок участников при проведении запроса предложений будет осуществляться по общим критериям

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     Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- ФЗ № 311)  внесены изменения в статью 32 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44) , касающиеся оценки заявок участников.

      В соответствии с нововведениями часть 2 статьи  32 ФЗ № 44 признана утратившей силу . Иными словами, заказчики не вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные частью 1 статьи 32 ФЗ № 44   критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также не вправе не применять установленные частью 6 статьи 32 ФЗ 3 44 величины значимости критериев.

    Таким образом, оценка заявок участников будет осуществляться согласно части 1 статьи 32 ФЗ № 44 по таким критериям, как :

    1) цена контракта;

    2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

    3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

    4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

    Также изменения коснулись  и части 9 статьи 32 ФЗ № 44, а именно: в новой редакции отсутствует исключение, ссылающееся на часть 2 статьи 32 ФЗ №44 .

    Вышеназванные  изменения вступают в силу с 14 августа 2018 года.

     

    1.  ФЗ от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)
    2.  ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)
    3.  ФЗ от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)
     

     

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