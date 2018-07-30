ФАС представила список банков для открытия спецсчетов участниками госзакупок

В России утвержден перечень уполномоченных банков для открытия спецсчетов участниками госзакупок. ФАС России принимала участие в разработке требований к банкам, а также в согласовании перечня банков, соответствующих установленным требованиям по данным ЦБ РФ на 1 февраля 2018 г.



По словам представителей антимонопольного ведомства, в закон о контрактной системе внесены поправки, предусматривающие перевод всех конкурентных процедур в электронную форму. Так, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках. Их перечень устанавливается Правительством РФ.



Согласно Распоряжению № 1451-р участники закупок смогут открыть спецсчета в следующих банках: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, Банк «РОССИЯ», Банк «Санкт- Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк, ЮниКредит Банк.



Применение норм об использовании спецсчетов возможно только при проведении электронных процедур на новых электронных площадках с 1 октября 2018 г.

