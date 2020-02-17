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    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

    Автор: Елена Бусарова
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    В соответствии с действующей редакцией ФЗ № 223[1] договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе (далее-ЕИС) итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки (ч.15, ст.3.2. ФЗ № 223).

    Иными словами, для того чтобы заключить договор по итогам закупочной процедуры заказчик должен соблюдать установленный законодателем срок и выждать как минимум 10 дней после публикации в ЕИС итогового протокола. Такой временной мораторий на руку поставщикам (подрядчикам, исполнителям): если их права и законные интересы необоснованно ограничены, в течение 10 дней они смогут обжаловать действия (бездействия) заказчика в антимонопольном органе [2].

    Заказчикам, в свою очередь, необходимо заранее планировать свою производственную деятельность, поскольку подписать договор на следующий день уже не получится, как это было возможно ранее (если данное право было отражено в Положении о закупках). До изменений, предусмотренных ФЗ № 505 [3],  Закон о закупках не содержал конкретных норм о сроке заключения договора, поэтому зачастую 10-дневный срок не выдерживался: организаторы процедур стремились быстрее получить необходимые товары, работы и услуги. Однако в случае подачи жалобы нередко органы УФАС не выдавали предписаний заказчикам, поскольку к моменту вынесения решения договор уже успешно исполнялся победителем закупки.

    Возможность изменения исходных данных договора

    Зачастую нельзя предугадать конкретное количество товара при планировании той или иной процедуры, поэтому законодатель сохранил за заказчиком право корректировать исходные данные договора. Такая   возможность отражена в ч.5 ст. 4 Закона о закупках, а именно: если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  В ФЗ №223 ничего не говорится об объеме таких изменений, однако заказчикам не следует злоупотреблять своим правом и «штамповать» бесконечные дополнительные соглашения с определенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В случае проверки антимонопольным органом закупочной деятельности обязательно встанет вопрос о целесообразности таких соглашений и возможности провести  дополнительную конкурентную процедуру. Во всяком случае, заказчикам нужно прописать в Положении о закупках тот разумный предел, который он может себе позволить при внесении изменений в первоначальные данные договора. 

    Иногда заказчики, объясняя срочность и необходимость товара, заключают дополнительное соглашение к имеющемуся договору на поставку схожего товара, ссылаясь на собственное Положение о закупках и производственную необходимость. Однако антимонопольная служба на этот счет имеет свое мнение.

    ([1] Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ

    [2] Согласно ст. 18.1 ФЗ № 135 «О защите конкуренции» обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения. За исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 135.

    [3] Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.12.2017 № 505-ФЗ)

    Пример из практики

    В УФАС России поступила информация из УФСБ РФ о нарушениях в деятельности заказчика антимонопольного законодательства при проведении закупочных процедур. При рассмотрении дела антимонопольный орган установил, что заказчик без проведения конкурентных процедур заключил дополнительное соглашение к ранее  подписанному договору поставки дизельного топлива (зимнее) о приобретении у того же контрагента дизельного топлива (летнее). Организатор процедуры пояснил, что закупка данного вида топлива разрешалась по Положению, учитывая, что его срочное приобретение обусловлено погодными условиями, а также тем, что дизельное топливо летнее и дизельное топливо зимнее являются однородными товарами, входящими в одну подгруппу «19.20.21.300 Топливо дизельное» согласно  Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. Также заказчик пояснил, что закупка иного вида топлива у одного и того же поставщика обусловлено  наименьшей стоимостью товара, согласно коммерческим предложениям. Приобретение дизельного топлива (летнего), оформленное  дополнительным соглашением, по мнению УФАС является нарушением норм действующего законодательства.  В своем решении антимонопольный орган указал, что данное дополнительное соглашение, образует иную сделку, и должна оформляться самостоятельным договором, с проведением торгов и иных конкурсных процедур, предусмотренных Законом о закупках (Решение УФАС по Пензенской области по делу № 3-09/51-2018 от 27.11.2018).

    Форма договора: электронная или бумажная?

    По итогам закупочных процедур, предусмотренных ФЗ № 223, а также Положением о закупках заказчик может заключить договор и электронной форме, и в бумажной. Как правило, если процедура проходила на ЭТП, то соглашение между сторонами подписывается с помощью ЭП. Однако функционал площадок может предусмотреть в таком случае и бумажную форму договора. Как показывает практика большая часть заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) перешла на электронный документооборот и лишь в редких случаях вспоминают о бумажных документах.

    Плюсы заключения договоров в электронной форме на ЭТП:

    -оперативность;

    -возможность быстрого заключения договора в случае отсутствия подписанта на рабочем месте;

    - отсутствие бумажной волокиты;

    -сокращение времени движения документов (особенно, когда контрагент находится в другом регионе);

    -сокращение финансовых затрат на делопроизводство и документооборот и др.

    При заключении договоров нередко возникают различные казусы, мешающие довести закупочную процедуру до логического завершения- заключения договора и получения в дальнейшем необходимой продукции . Нельзя однозначно сказать, кто виноват в таких ситуациях, поскольку каждый случай индивидуален и промахи бывают как у заказчиков, так и у поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    Рассмотрим несколько примеров из практики

    Заключение договора ранее установленного срока

    В антимонопольный орган обратился  участник закупки с жалобой на заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений. По мнению инициатора обращения, организатор торгов неправомерно отклонил его заявку и заключил договор с другим участником. При рассмотрении дела комиссия УФАС установила, что предложение заявителя соответствовало установленным требованиям документации о закупке и техническому заданию. По результатам закупки 06.05.2019 был заключен договор, который антимонопольный орган признал ничтожным. В соответствии с ч. 4 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках. Согласно данным ЕИС протокол от 17.04.2019 опубликован заказчиком 23.04.2019.Таким образом, с учетом положений ст.193 ГК РФ, согласно которым, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, Заказчик вправе заключить договор не ранее 07.05.2019. В своем решении комиссия УФАС России указала, что названный договор заключен организатором закупки с нарушением требований ч. 4 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, то есть до истечения срока на обжалование процедуры (Решение по делу № 077/07/00-761/20 Московского УФАС от 16.05.2019).

    Вывод: прежде чем заключать договор с победителем, необходимо удостовериться, что истек 10-дневный срок, предусмотренный для обжалования результатов закупочной процедуры.

    Отсутствие необходимого товара на складе поставщика

    В УФАС России обратился заказчик с требованием о включении в РНП сведений о победителе аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку дизельного топлива. При рассмотрении дела антимонопольный орган установил, что победитель закупки своевременно не подписал проект договора, направленный организатором торгов через ЭТП. Как пояснил данный участник аукциона, на момент заключения договора у него отсутствовало дизельное топливо на складе, что послужило причиной уклонения от заключения договора. Комиссия УФАС поддержала доводы заказчика, приняв решение о  включении данных о победителе аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ФЗ № 223 (Заключение УФАС по Краснодарскому краю № 023/07/5-2941/2019 о включении в реестр недобросовестных поставщиков от 09.12.2019 г.)

    Вывод: принимая участие в закупке участник должен оценить свои возможности и максимально предугадать риски, связанные с поставкой и наличием продукции к моменту заключения договора. В противном случае недобросовестным контрагентам грозит двухлетнее ограничение на участие в закупках и запись в «черном списке» РНП.

    Предоставление победителем банковской гарантии, не отвечающей требованиям организатора закупки

    В антимонопольную службу обратился заказчик с заявлением о включении сведений о победителе в реестр недобросовестных поставщиков  в связи с его  уклонением от заключения договора на поставку компьютерной техники. При рассмотрении дела комиссия УФАС установила, что в установленный срок победитель торгов подписал на ЭТП проект договора и направил его заказчику с приложением проекта банковской гарантии  без подписи и печати гаранта. Кроме того, представленный документ не содержал обязательные условия банковской гарантии, указанные в извещении о закупке. Победитель закупки направил в антимонопольный орган переписку с банком, которая свидетельствовала о совершении необходимых действий для своевременного получения и представления в установленный срок банковской гарантии. В своем решении комиссия УФАС пришла к выводу, что в действиях победителя нет признаков недобросовестности, поскольку непредставление таким участником документа обеспечения исполнения договора   в установленный срок было обусловлено объективными причинами, зависящими от третьих лиц (Заключение по делу № РНП/223-08/19  о включении в реестр недобросовестных поставщиков УФАС по Тюменской области от 13.11.2019 г.).

    Вывод: несмотря на то, что победитель закупки готов исполнять условия договора, на стадии его заключения могут возникнуть проблемы, не зависящие от контрагента. Процедура согласования банковской гарантии порой затягивается, и участник, выигравший в закупке, оказывается заложником ситуации, ожидая ответа от гаранта.

    Заключение договора с учетом протокола разногласий

    В антимонопольную службу обратился организатор торгов с заявлением о включении сведений о победителе запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению энергетического обследования предприятия с составлением энергетического паспорта в реестр недобросовестных поставщиков. По мнению заказчика, названный участник процедуры уклонился от заключения с ним договора. Рассматривая материалы дела, комиссия УФАС России установила, что после подведения итогов закупки между организатором процедуры и победителем велась переписка о корректировке проекта договора посредством направления заказчику протокола разногласий. Подписав со своей стороны данный документ, победитель закупки посчитал, что выполнил все необходимые условия для заключения договора. В своем решении антимонопольный орган отметил, что у названного участника торгов отсутствовало намерение уклониться от подписания договора на проведение работ по энергетическому обследованию промышленного объекта (Заключение № РНП 05-01/2019 о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков УФАС по Тульской области от 29.01.2019 )

    Вывод: при заключении договора стороны могут исправлять его исходную редакцию, однако всегда необходимо следить за процессом корректировки  данного документа, иначе можно неверно понять сторону по договору.

    Неправильное определение начала отсчета 10-дневного срока

    В адрес УФАС России поступила жалоба заявителя на действия заказчика при проведении запроса ценовых предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по взысканию дебиторской задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По мнению участника процедуры, организатор закупки нарушил срок моратория заключения договора.  При рассмотрении материалов дела, комиссия УФАС установила, что согласно закупочной документации срок заключения договора не ранее 10 дней с момента подведения итогов и не позднее 20 дней с момента подведения итогов. Однако в соответствии с ч. 15 ст. 3.2 Закона о закупках договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. По мнению УФАС России дата размещения протокола и дата подведения итогов могут не совпасть и в итоге произойдет сокращение сроков моратория на заключение договора. В своем решении антимонопольный орган признал жалобу обоснованной, а заказчика нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 3 ФЗ №223 (Решение по делу № 077/07/00-14934/2019 Московского УФАС).

    Вывод: для того, чтобы верно определить момент, с которого необходимого выждать как минимум 10 дней для подписания договора, следует внимательно изучить положения ФЗ № 223 и Положение о закупках заказчика. На первый взгляд схожие формулировки документации и Закона о закупках могут значительно расходиться на практике, что может привести к сокращению сроков для подписания договора. (В данном случае, есть срок для направления заказчиком проекта договора через ЭТП участнику (срок устанавливается в положении о закупках(ПоЗ)), далее участник подписывает проект договора, и договор уходит на подпись заказчику. Автоматически после истечения 10 дней, если не было протокола разногласий (либо стадии преддоговорных переговоров, которые также должны быть урегулированы в ПоЗ) карточка договора уходит в заключенные.)

    Ликвидация организации заказчика как причина неподписания им договора

    В УФАС России поступили жалобы участника закупки на действия заказчика при проведении запросов предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по ремонту помещений. Обращения заявителя мотивированы незаключением заказчиком с ним договора по результатам проведения закупки, что предопределило состояние правовой неопределенности подателя жалобы. При рассмотрении дела антимонопольный орган установил, что заказчик не отрицает допущенные нарушения, произошедшие в связи с ликвидацией их организации и последующему присоединению к другому предприятию. Вышеуказанное обстоятельство повлекло допущение технических ошибок со стороны организатора торгов и увеличение сроков заключения договоров. Согласно закупочной документации установлен срок заключения договора не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней после официального размещения протокола, в котором отражены итоги закупки. При этом на дату рассмотрения жалоб, договоры с заявителем так и не были заключены и сроки их подписания неизвестны.  В своем решении антимонопольная служба признала действия заказчика неправомерными, не соответствующими п. 2 ч. 1 ст. 3, ч. 15 ст. 3.2 Закона о закупках. (Решение по делу № 1-00-536/77-19 Московского УФАС от 11.03.2019 г)

    Вывод: изменение своего правового статуса не является причиной, по которой заказчик может уклониться от заключения договора. В таких случаях следует заранее позаботиться о технических возможностях своего функционала, либо закупить необходимые товары до начала присоединения к другому предприятию.

    Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что в связи с нововведениями ФЗ № 223 относительно сроков заключения договора, у заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) появился временной интервал, который должен соблюдаться при заключении договора. Однако помимо данного требования у участников закупочного процесса нередко на практике возникают различные сложности при подписании договора, над которыми следует работать и организаторам процедур, и поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Излишняя суета, невнимательность, неправильная оценка своих производственных возможностей, технические сбои – одни из причин, по которым может сорваться поставка необходимой продукции (выполнение работ, оказание услуг). К вышеназванному списку можно добавить и несоблюдение сроков заключения договора согласно ч.15, ст.3.2. ФЗ № 223.  Думаю, что со временем заказчики и участники закупок будут меньше нарушать данное требование закона, взяв в привычку своевременно подписывать договоры.

    ЭТП ГПБ, закупки, Закон, 223-ФЗ, правовая практика, Наши Эксперты
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    Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»

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    03 июня 2021 г.

    Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ

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    02 июня 2021 г.

    Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»

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    02 июня 2021 г.

    ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов

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    31 мая 2021 г.

    Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ

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    31 мая 2021 г.

    Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

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    20 мая 2021 г.

    Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта

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    17 мая 2021 г.

    УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

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    11 мая 2021 г.

    ПредприниМАЙ

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    11 мая 2021 г.

    Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ

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    30 апреля 2021 г.

    Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ

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    30 апреля 2021 г.

    Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых

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    29 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44

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    26 апреля 2021 г.

    Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

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    26 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

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    19 апреля 2021 г.

    Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами

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    19 апреля 2021 г.

    На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион

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    12 апреля 2021 г.

    Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

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    09 апреля 2021 г.

    Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге

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    09 апреля 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле

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    05 апреля 2021 г.

    Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года

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    05 апреля 2021 г.

    НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой

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    05 апреля 2021 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021

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    01 апреля 2021 г.

    «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ

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    29 марта 2021 г.

    Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»

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    29 марта 2021 г.

    «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области

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    24 марта 2021 г.

    Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН

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    12 марта 2021 г.

    Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок

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    05 марта 2021 г.

    Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223

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    04 марта 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

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    04 марта 2021 г.

    НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

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    03 марта 2021 г.

    Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021

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    01 марта 2021 г.

    Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках

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    18 февраля 2021 г.

    Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП

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    18 февраля 2021 г.

    Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний

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    11 февраля 2021 г.

    Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек

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    01 февраля 2021 г.

    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

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    01 февраля 2021 г.

    Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года

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    28 января 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ

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    24 января 2021 г.

    Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов

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    18 января 2021 г.

    Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным

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    18 января 2021 г.

    Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года

    Подробнее

    14 января 2021 г.

    Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года

    Подробнее

    28 декабря 2020 г.

    Постановление Правительства № 2013

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    21 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на площадке

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    16 декабря 2020 г.

    «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    09 декабря 2020 г.

    Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    02 декабря 2020 г.

    Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!

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    30 ноября 2020 г.

    Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    23 ноября 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

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    23 ноября 2020 г.

    Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн

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    16 ноября 2020 г.

    Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ

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    16 ноября 2020 г.

    Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать

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    19 октября 2020 г.

    Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

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    12 октября 2020 г.

    Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

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    05 октября 2020 г.

    Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    28 сентября 2020 г.

    Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

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    24 сентября 2020 г.

    ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу

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    15 сентября 2020 г.

    Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ

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    07 сентября 2020 г.

    Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ

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    04 сентября 2020 г.

    Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ

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    03 сентября 2020 г.

    100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала

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    28 августа 2020 г.

    Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года

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    26 августа 2020 г.

    Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

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    29 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи

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    15 июня 2020 г.

    Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года

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    15 июня 2020 г.

    Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса

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    22 мая 2020 г.

    Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков

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    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

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    21 мая 2020 г.

    Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

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    21 мая 2020 г.

    Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

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    13 мая 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года

    Подробнее

    12 мая 2020 г.

    ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

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    29 апреля 2020 г.

    Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта

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    27 апреля 2020 г.

    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

    Подробнее

    27 апреля 2020 г.

    Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    20 апреля 2020 г.

    Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

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    06 апреля 2020 г.

    В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

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    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

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    27 марта 2020 г.

    Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

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    27 марта 2020 г.

    ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»

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    23 марта 2020 г.

    Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!

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    23 марта 2020 г.

    Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

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    23 марта 2020 г.

    Какими будут поправки в 44-ФЗ

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    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

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    10 марта 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

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    25 февраля 2020 г.

    К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал

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    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

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    11 февраля 2020 г.

    «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ

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    10 февраля 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года

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    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    05 декабря 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани

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    02 декабря 2019 г.

    5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

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    29 ноября 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019

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    29 ноября 2019 г.

    Состоялась конференция по Технологии ЕНН

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    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

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    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    21 ноября 2019 г.

    ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

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    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

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    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

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    11 ноября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

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    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

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    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

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    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

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    22 октября 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

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    22 октября 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

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    22 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

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    21 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

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    07 октября 2019 г.

    Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

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    01 октября 2019 г.

    Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

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    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

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    18 апреля 2019 г.

    Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг

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    17 апреля 2019 г.

    ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019

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