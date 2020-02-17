Утверждены правила оценки эффективности деятельности органов контроля

Правительство РФ утвердило правила оценки эффективности работы контрольных органов, следящих за соблюдением законодательства РФ и других нормативных правовых актов в сфере госзакупок. Новые правила вступают в силу 15 февраля. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 90.

Правила устанавливают порядок оценки эффективности деятельности контрольных органов, указанных в ч. 1 ст. 99 44-ФЗ, в том числе показатели контрольно-надзорной деятельности, механизм сбора информации об их работе, порядок анализа показателей и применения результатов такого анализа.

Анализ контрольно-надзорной деятельности будет проводиться на основе показателей, в качестве которых определены доли решений органов контроля: принятых в отчетном году по результатам рассмотрения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые отменены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу; принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам рассмотрения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые отменены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу; подлежащих размещению в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений, предусмотренном ч. 21 ст. 99 44-ФЗ, и размещенных в реестре в отчетном году с нарушением установленных сроков.

Также приведены формулы расчета указанных показателей, при этом анализ показателей проводиться Минфином и отражается в ежегодном сводном аналитическом отчете.