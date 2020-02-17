На закупку госзаказчиками российской продукции введут квоты

На закупку госзаказчиками российской продукции введут квоты. Соответствующие поправки к 223-ФЗ разместило Министерство промышленности и торговли РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, введение обязанности проводить определенный объем закупок российских товаров позволит на постоянной основе ориентировать заказчиков на закупку отечественной продукции. Это положительным образом будет влиять на темпы роста потребления высокотехнологичной российской продукции.

Поправки предусматривают предоставление правительству права определять перечень товаров российского происхождения, работ, услуг для выполнения минимальной доли закупок.

При проведении таких закупок госзаказчики должны будут продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением российской продукции. Закупить же импортную продукцию или услуги госзаказчики смогут только в том случае, если по итогам продления опять не будет подано ни одной заявки с предложением товаров, услуг российского происхождения.

Еще одна норма законопроекта предусматривает, что заказчик при описании закупки должен будет указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения.

Кроме того, министерство предлагает предоставить правительству право устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.