Москва сэкономила 61 млрд руб. благодаря экспертизе цен в госзакупках

Москва повышает эффективность расходования бюджетных средств при закупках оборудования, питания, ремонтных работ и других видов товаров, работ и услуг, необходимых для жизнедеятельности города. Для этого разработана и внедрена в систему закупок технология формирования и экспертизы начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

Как сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. В 2019 г. благодаря этому инструменту удалось сэкономить 61 млрд руб. бюджетных средств.

Проверка достоверности определения НМЦК проводится для закупок свыше 10 млн руб. и договоров по закупкам государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, государственных автономных и бюджетных учреждений Москвы – свыше 50 млн руб.

Ефимов подчеркнул, что за прошедший год для нужд Москвы были заявлены тендеры на сумму почти 1 трлн руб. Проверка начальных (максимальных) цен госконтрактов и договоров, которую провели ГБУ «ГАУИ» и ГАУ «Мосгосэкспертиза», дала 57,3 млрд руб. экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 3,7 млрд руб. удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК силами межведомственной рабочей группы.