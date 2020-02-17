Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Москва сэкономила 61 млрд руб. благодаря экспертизе цен в госзакупках

    Москва сэкономила 61 млрд руб. благодаря экспертизе цен в госзакупках

    Поделиться

    Москва повышает эффективность расходования бюджетных средств при закупках оборудования, питания, ремонтных работ и других видов товаров, работ и услуг, необходимых для жизнедеятельности города. Для этого разработана и внедрена в систему закупок технология формирования и экспертизы начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

    Как сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. В 2019 г. благодаря этому инструменту удалось сэкономить 61 млрд руб. бюджетных средств.

    Проверка достоверности определения НМЦК проводится для закупок свыше 10 млн руб. и договоров по закупкам государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, государственных автономных и бюджетных учреждений Москвы – свыше 50 млн руб.

    Ефимов подчеркнул, что за прошедший год для нужд Москвы были заявлены тендеры на сумму почти 1 трлн руб. Проверка начальных (максимальных) цен госконтрактов и договоров, которую провели ГБУ «ГАУИ» и ГАУ «Мосгосэкспертиза», дала 57,3 млрд руб. экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 3,7 млрд руб. удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК силами межведомственной рабочей группы.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить