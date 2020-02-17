Развитие государственно-частного партнерства необходимо стимулировать в интересах ОПК

Развитие государственно-частного партнерства необходимо стимулировать в интересах диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь идет как о внесении изменений в закон о ГЧП, так и о конкретных проектах. Об этом заявил глава рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин.

По его словам, следует увеличить финансирование Фонда развития промышленности – одного из самых эффективных и ключевых институтов развития и поддержки институтов реального сектора экономики.

Дюмин добавил, что более половины оборонных заводов не научились работать в открытом свободном рынке. Если перед ними стоят задачи по выпуску гражданской продукции, их нужно сопровождать дополнительной поддержкой, возможно, в виде госзаказа.

Ранее президент РФ потребовал, чтобы к 2020 г. объем гражданской продукции предприятий ОПК составлял 17 %, а к 2025 г. – 30 %.