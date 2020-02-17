Утвержден порядок определения НМЦК при закупках в сфере градостроительной деятельности

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило порядок определения НМЦК при закупках работ и услуг в сфере градостроительной деятельности. Такая информация содержится в приказе министерства N 841/пр, который вступил в силу 15 февраля.

В соответствии с ч. 7 ст. 110.2 44-ФЗ приказом утверждены: порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, начальной цены единицы товара, работы, услуги при закупках в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); методика составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.

Порядок применяется при определении НМЦК в отношении:

подрядных работ по инженерным изысканиям;

подготовки проектной документации;

строительства;

реконструкции;

капитального ремонта;

сноса расположенных на территории РФ капитальных объектов;

сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

услуг по исполнению функций технического заказчика, в том числе по составлению проекта сметы контракта.

В соответствии с указанным документом, определение НМЦК производится на основании проектной документации проектно-сметным методом исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со ст 8.3 Градостроительного кодекса РФ, с учетом НДС. Перечень, объемы и стоимость учитываемых при определении НМЦК проектно-сметным методом работ и услуг устанавливаются заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией по объекту закупки.

Результат определения НМЦК оформляется заказчиком в виде протокола в соответствии с рекомендуемым образцом.

К порядку также прилагаются формы следующих документов:

расчета начальной (максимальной) цены контракта при закупках подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации;

расчета начальной (максимальной) цены контракта при закупках услуг по исполнению функций технического заказчика;

расчета начальной (максимальной) цены контракта при закупках на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;

проекта сметы контракта.

В соответствии с методикой, смета контракта должна содержать наименования конструктивных решений, видов работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ. К документу прилагается рекомендуемый образец сметы контракта.

Также предусмотрен порядок составления сметы при заключении контракта по итогам проведения конкурентных способов определения подрядчиков. В этом случае смета контракта составляется заказчиком на основании размещенного в ЕИС проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения, вида работ с учетом пропорционального снижения НМЦК участником закупки, с которым заключается контракт.

Кроме этого, методика включает порядок внесения изменений в смету заключенного контракта, в том числе внесения изменений в проектную документацию в связи с включением в нее ранее не предусмотренных видов работ.