Процедура проведения госзакупок в России упрощается

Увеличение ценового порога при проведении запроса котировок, новые правила планирования закупок, использование каталога товаров, работ и услуг, а также изменение порядка проведения закупок у единственного поставщика — эти и другие изменения контрактной системы направлены на повышение эффективности закупочной деятельности. Эксперты рассказали «РГ», как заказчикам и поставщикам предстоит работать в новых условиях.

21 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень продукции, которую возможно закупать по № 44-ФЗ «О контрактной системе» через заключение контрактов жизненного цикла. В список вошло как «тяжелое» медицинское оборудование (рентгеновские установки, КТ, МРТ), так и микроскопы, медицинские стерилизаторы, дыхательные и наркозные аппараты. Такие контракты предусматривают не только поставку товара, но и его обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию. Теперь больницам и медцентрам не потребуется проводить несколько закупочных процедур — экономятся и время, и деньги.

Другое существенное изменение, охватывающее всю контрактную систему в целом, — быстрый запрос котировок на сумму до трех миллионов рублей. Во-первых, значительно повышается порог таких торгов с существующих 500 тысяч рублей. Во-вторых, намного сокращаются сроки. Теперь заявки могут приниматься не более 4 дней — это минимум по договору Евразийского экономического союза. Все действия заказчика сокращены до одного дня. А срок заключения контракта с отобранным победителем сокращен с 7 до 2 дней — более чем в три раза.

«Наиболее заметными изменениями в № 44-ФЗ являются новые инструменты выбора поставщика — ускоренные запросы котировок и малые закупки. Оба инструмента внедряются в рамках общего вектора упрощения закупочного инструментария контрактной системы и ускорения взаимодействия заказчика и поставщика, — пояснил «РГ» руководитель департамента правовой экспертизы B2B-Center Дмитрий Казанцев. — Увеличение порога применения запроса котировок адекватно уровню цен третьего десятилетия XXI века. Оно избавит заказчика от необходимости дробить простейшие закупки только для того, чтобы провести их с помощью запроса котировок. При этом не стоит забывать, что «лимит», отведенный заказчику на использование запросов котировок, как и раньше, составляет лишь 10 процентов от общего объема его закупок. Да и пределы эффективного применения запроса котировок ограничены простейшей продукцией, сравнить предложения об условиях ее поставки можно с использованием единственного — ценового — критерия. Закупать такую продукцию теперь и в самом деле можно быстрее. Однако едва ли это радикально облегчит жизнь заказчика или поставщика, поскольку объем работы обоих в рамках запроса котировок остался без существенных изменений».

По мнению эксперта, контрактной системе еще только предстоит реализовать свой потенциал в части автоматизации отдельных процедур. Таких как формирование в составе заявки пакета документов об участнике закупки, формирование проекта контракта и т.п. По словам первого заместителя генерального директора РАД Константина Раева, запрос котировок часто использовался заказчиками для проведения закупок, так как он выгодно отличается и по срокам проведения, и по меньшему числу требований от аукциона. «С увеличением порога применения запроса котировок его будут использовать еще чаще, так что и для заказчика, и для поставщика проведение госзакупок значительно упростится», — отметил он.

Заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ Роман Чернов отмечает, что увеличение начальной цены контракта до 3 миллионов рублей может негативно повлиять на рынок, а именно привлечь к закупкам недобросовестных участников. «С увеличением проводимых торгов может возрасти риск сговоров», — говорит он. Но вступление в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ), который подразумевает регистрацию всех участников, желающих участвовать в процедурах, может нейтрализовать этот момент.

Кроме того, с 1 июля появится электронный магазин, то есть проведение закупок в упрощенном порядке по электронному каталогу товаров и услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Действовать он будет также для контрактов на сумму до 3 миллионов рублей. Прием или поиск заявок будет проводиться за один час, договор с победителем заключаться за два дня.

«Инструмент малой закупки методологически отвечает современным представлениям о перераспределении активных и пассивных ролей в конкурентной закупке, а также роли электронной площадки в «умном поиске» релевантных предложений поставщиков. Но немало вопросов возникает при изучении деталей, установленных законодательными новеллами для этого инструмента: состав предложения поставщика, состав извещения заказчика. Строго говоря, извещение в собственном смысле этого слова для такого способа закупки является избыточным, как и ограничения, связанные с подбором релевантных предложений», — считает Дмитрий Казанцев. По его словам, только практика покажет, насколько эффективным может быть этот инструмент. Его существование невозможно без стимулирования поставщиков формировать свои предложения для той «витрины», которой должны стать электронные торговые площадки.

«Изменения, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, продолжают курс правительства на поэтапное упрощение закупочных процедур и их перевод в электронную форму. Регулятор планирует вывести из тени закупки у единственного поставщика, которые пока проводятся в бумажной форме или через электронные магазины. Последние сейчас никак не регулируются. В результате перевода их на ЭТП они, безусловно, станут прозрачнее», — отметил Константин Раев.