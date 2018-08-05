Минздрав рассказал, как определять начальную цену для госзакупок лекарств

Министерство здравоохранения РФ подготовила приказ с изменениями, которые касаются применения оптовых надбавок и расчета цены единицы лекарственного препарата.

Новый документ определяет, в каких случаях используется оптовая надбавка при расчете начальной (максимальной) цены для закупки лекарств из перечня ЖНВЛП для федеральных, а также региональных и муниципальных нужд.

Теперь для расчета средневзвешенной цены нужно брать за основу не заключенные, а исполненные контракт. А вот начало применения референтных цен отложили до 1 января 2019 г. При этом до 1 июля 2019 г. цены за единицу будут рассчитывать на основе заключенных контрактов без учета НДС, а после – на основе исполненных контрактов без учета НДС и оптовой надбавки.