НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года

Введена в эксплуатацию ГИС «Независимый регистратор»

С 1 января 2020 года начала функционировать доработанная государственная информационная система «Независимый регистратор», которая предусматривает:

автоматический мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС и электронных площадок;

автоматическую фиксацию всех действий и событий на электронных площадках при проведении электронных процедур по Закону 44-ФЗ, а также при проведении конкурса и аукциона для СМСП по Закону 223-ФЗ;

видеофиксацию действий участников контрактной системы (с использованием плагина ГИС НР).

С помощью плагина, загружаемого с сайта ЕИС, можно сделать видеозапись работы электронной площадки или ЕИС. Плагином могут пользоваться как заказчики, так и участники закупок. Видеозапись можно сохранить в файл или загрузить на сервер ФАС. Видеозапись, сделанная с помощью плагина, является одним из способов аргументации позиции при рассмотрении жалоб в ФАС России.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 881 (требования к эксплуатации ГИС НР)

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 882 (правила мониторинга доступности ЕИС и ЭТП)

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 883 (правила фиксации действий участников контрактной системы)

Появилась возможность формирования документов о приемке в электронной форме

С 1 января 2020 года в ЕИС доступен функционал по формированию и подписанию документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме. Возможность обмена электронными документами в ЕИС предоставляет Федеральное казначейство как доверенный оператор электронного документооборота.

Формирование и подписание документов о приемке в ЕИС возможно, если заказчик и поставщик выразили согласие на электронный документооборот с помощью программных средств ЕИС.

Для применения электронного документооборота с соблюдением требований законодательства РФ заказчикам в проекте контракта рекомендуется предусмотреть:

возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к нему.

Документ: Письмо Казначейства России N 14-00-06/27476, ФНС России N АС-4-15/26126@ от 18.12.2019 "Об электронном документообороте документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием единой информационной системы в сфере закупок".

Вступили в силу требования об указании страны происхождения товара в заявках и в контрактах

С 1 января 2020 года при закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг) заявка на участие в электронном конкурсе, электронном аукционе, запросе предложений в электронной форме, закрытом аукционе должна содержать наименование страны происхождения товара. Информация о стране происхождения товара также включается в контракт, заключаемый по результатам электронной процедуры.

Ранее указание страны происхождения было обязательным для конкурса и аукциона, запроса котировок, только если применялся национальный режим (т.е. если заказчик установил в извещении условия, запреты, ограничения допуска в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ).

К запросу котировок в электронной форме пока применяются прежние правила, а указание в заявке страны происхождения товара становится обязательным с 1 июля 2020 года. При этом страна происхождения будет указываться с использованием общероссийского классификатора стран мира (но по другим способам закупки такой формат указания страны происхождения пока не предусматривается).

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Изменились отдельные основания проведения закупки у единственного поставщика

С 8 января 2020 года скорректированы некоторые основания проведения закупки у единственного поставщика:

Предусматривается возможность заключения прямого контракта на аренду земельного участка (пункт 32 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ).

Ранее допускалось заключать с единственным поставщиком договоры аренды только в отношении нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения.

Вносятся уточнения в одно из оснований проведения закупки у единственного поставщика – заключение контракта на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений.

Ранее можно было заключить прямой контракт на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов (в случае, если заказчик является не единственным пользователем нежилых помещений, т.е. такие услуги оказываются и другим лицам).

С 8 января 2020 года вступили в силу следующие изменения:

дополнен перечень услуг – добавлены услуги по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, водоотведению;

для заключения прямого контракта заказчик может владеть и пользоваться помещением на любом законном основании (а не только на праве безвозмездного пользования или оперативного управления);

при отсутствии возможности заключить контракт напрямую с подрядчиком (исполнителем) заказчик вправе заключить контракт с лицом, заключившим прямой договор, и оплачивать работы (услуги) пропорционально площади помещений.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Уточнен порядок работы с реестром недобросовестных поставщиков

С 30 декабря 2019 года установлен срок, в течение которого контрольный орган направляет заказчику и поставщику копию решения о включении (отказе во включении) в РНП: 3 рабочих дня с даты вынесения решения.

Кроме того, регламентированы случаи досрочного исключения сведений из РНП на основании решения суда:

признание незаконным (недействительным) решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта;

признание недействительным решения контрольного органа о включении информации в РНП.

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" в редакции Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1906.

Внесены изменения в правила применения каталога товаров, работ, услуг

С 30 декабря 2019 года вступили в силу изменения в правилах использования КТРУ.

КТРУ применяется заказчиками только при осуществлении закупок и заключении контракта, то есть не должен использоваться при планировании закупок. Изменения связаны с тем, что план-график закупок с 2020 года не содержит информацию о конкретных закупках, проводимых заказчиком.

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 27.12.2019) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ…» в редакции Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1906.

Вступил в силу новый порядок общественного обсуждения закупок

С 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок общественного обсуждения закупок. В частности, общественное обсуждение теперь проводится в случае проведения конкурсов и аукционов при НМЦК, составляющей или превышающей 1 млрд рублей (но не потребуется при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства с НМЦК, не превышающей 2 млрд руб.).

Таким образом, для закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства увеличен порог, до которого не требуется общественное обсуждение. Также теперь проведение общественного обсуждения ограничено указанными двумя способами конкурентной закупки.

Общественное обсуждение проводится в ЕИС в один этап (ранее проведение общественного обсуждения осуществлялось в два этапа), исключены правила о проведении очных публичных слушаний.

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 N 1635 "Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Расширен перечень оснований заключения контрактов жизненного цикла

С 8 января 2020 года контракты жизненного цикла можно заключать при закупке новых машин и оборудования. Это прямо предусмотрено в новой редакции Закона 44-ФЗ. Остальные случаи, в которых возможно заключать контракты жизненного цикла, по-прежнему предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 "Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла".

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Изменены правила закупки медицинской техники и работ по ее обслуживанию

С 31 января 2020 года контракты жизненного цикла можно заключать при закупке медтехники, включенной в коды по ОКПД2: 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122. В перечень попали, в частности, компьютерные томографы, рентгенографические аппараты, электрокардиографы и другое оборудование.

Это означает, что в одну закупку можно включать не только поставку медтехники, но и ее обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию.

Кроме того, с 8 января 2020 года к участникам закупок на выполнение работ по техническому обслуживанию этих же видов продукции (медицинской техники), если НМЦК превышает 10 млн руб., применяются дополнительные требования. Так, за последние 3 года до даты подачи заявки участник должен иметь опыт исполнения:

одного контракта (договора) на обслуживание медтехники, заключенного по Закону N 44-ФЗ или по Закону N 223-ФЗ;

нескольких контрактов на обслуживание медтехники, заключенных по Закону N 44-ФЗ по итогам совместного конкурса или аукциона.

Стоимость контракта (договора) или совокупная стоимость контрактов должна составлять не менее 20% НМЦК.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 "Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла" в редакции Постановления Правительства РФ от 21.01.2020 N 27

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (ред. от 27.12.2019) "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки…» в редакции Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1922

Вступили в силу новые перечни лекарственных препаратов

С 1 января 2020 года действуют новые перечни лекарственных препаратов:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП);

перечень льготных препаратов;

перечень дорогостоящих лекарств;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов.

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р.

Изменен порядок определения НМЦК при закупке лекарств

С 4 января 2020 года применяется новый порядок определения НМЦК при закупке лекарственных препаратов для медицинского применения. В частности, изменения коснулись:

порядка применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): наряду с использованием общедоступной ценовой информации заказчик обязан направить запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам;

правил формирования средневзвешенной цены;

порядка расчета референтных цен (рассчитываются автоматически в ГИС здравоохранения дважды в год, а не четыре раза в год как раньше).

Документ: Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта…»

Подрядчики получили право привлекать дочерние общества при выполнении работ по строительству

С 08 января 2020 года при выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц и которые определены Правительством РФ (в Постановлении Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц…"), допускается привлечение к их выполнению дочерних обществ такого подрядчика.

Поправка направлена на упрощение работы строительных компаний, имеющих холдинговую структуру.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Установлены особенности осуществления закупок в сфере строительства в рамках национальных проектов

C 8 января 2020 года вступили в действие особенности осуществления закупок и исполнения контрактов в сфере строительства, заключаемых в рамках реализации национальных проектов.

Правительство РФ, высшие органы исполнительный власти субъектов РФ в целях реализации нацпроектов вправе утвердить перечни объектов капитального строительства (ОКС), при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которых применяются следующие особенности заключения и исполнения контракта:

Предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства; В случае, если проектной документацией ОКС предусмотрено медицинское оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого ОКС, наряду с указанными выше работами предметом контракта может являться поставка данного медицинского оборудования; В целях заключения такого контракта заказчик вправе осуществить закупку путем проведения электронного аукциона или электронного конкурса; Порядок определения НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком, методика составления сметы, порядок изменения цены – специально утверждаются Минстроем России; проектно-сметный метод для определения и обоснования НМЦК не применяется; В контракте указываются раздельно:

стоимость проектных, изыскательских работ;

стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту;

стоимость поставки медицинского оборудования.

Допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении – по соглашению сторон (в частности, если при исполнении контракта сметная стоимость, определенная по результатам проверки в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта), а также без соглашения сторон, если цена контракта превышает сметную стоимость строительства.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исключено из сферы регулирования Закона 44-ФЗ заключение соглашений об установлении сервитута

С 8 января 2020 года исключено из сферы регулирования Закона 44-ФЗ заключение соглашений об установлении сервитута. Порядок заключения таких соглашений регулируется Земельным кодексом РФ.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Установлен запрет на допуск иностранных программно-аппаратных комплексов систем хранения данных

С 26 декабря 2019 года действует запрет на 2 года на допуск иностранных программно-аппаратных комплексов систем хранения данных.

Под запрет попали импортные товары по коду ОКПД2 26.20.2 (устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных).

Участники должны декларировать, что предлагаемый ими товар включен в реестр российской радиоэлектронной продукции (с указанием номера реестровой записи). Номер реестровой записи, указанный в декларации, подлежит включению в контракт.

Кроме того, установлено, что при исполнении контракта нельзя заменить товары на иностранные.

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Прекратил действие запрет на закупку иностранной мебели

С 1 декабря 2019 года утратил силу запрет на закупку иностранной мебели.

Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств…" не применяется в связи с истечением срока запрета на допуск товаров, установленного этим постановлением.

Отменены типовые контракты в сфере строительства

Отменены типовые контракты в сфере строительства, которые должны были вступить в силу с 2020 года:

на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (утвержденный приказом Минстроя России от 05.07.2018 г. № 398/пр);

на выполнение проектных и изыскательских работ (утвержденный приказом Минстроя России от 05.07.2018 г. № 397/пр).

Документы:

Приказ Минстроя России от 02.12.2019 г. № 753/пр

Приказ Минстроя России от 02.12.2019 г. № 754/пр

Стало обязательным применение типового контракта на поставку технических средств для реабилитации

С 28 января 2020 года в закупках на поставку технических средств для реабилитации инвалидов применяется типовой контракт. Типовой контракт утвержден Приказом Минтруда в марте 2019 года и опубликован в ЕИС 28 декабря 2019 года.

Документ: Приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 144н.

Стало обязательным применение типовых условий контракта на поставку лекарственных средств или препаратов для ветеринарного применения

С 6 января 2020 года в закупках на поставку лекарственных средств или препаратов для ветеринарного применения применяются типовые условия контракта.

Документ: Приказ Минсельхоза России от 26.08.2019 № 501.

Опубликован проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях

30 января 2020 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минюст России опубликовал проект Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Правонарушениям в сфере закупок посвящена глава 28 проекта – «Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также государственного оборонного заказа».

Согласно пояснительной записке к проекту, предполагаемая дата вступления в силу нового кодекса – с 1 января 2021 года. Публичное обсуждение проекта продлится до 19 февраля 2020 года.

ID проекта на портале https://regulation.gov.ru/: 02/04/01-20/00099059