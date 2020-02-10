Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше

Важные изменения произошли на Торговом Портале ЭТП ГПБ. Теперь лимит объема закупок на портале малых закупок увеличился с 500 тыс. рублей * до 1 миллиона рублей *. А также появился, новый способ закупки - ценовой запрос у единственного поставщика, который позволяет участвовать в торгах до 3 миллионов рублей.

Изменение объемов коснулось закупок организаций, входящих в ГК Газпром. Заказчик может публиковать результаты данных закупок в ЕИС. Это хорошая возможность расширить участие в торгах крупнейших компаний нефтегазовой отрасли РФ для уже зарекомендовавших себя Поставщиков и для новичков, нацеленных на долгосрочное сотрудничество.

Закупки ГК Газпром:

С 500 тыс. руб. до 1 миллиона руб. на Торговом Портале;

Ценовой запрос у единственного Поставщика – до 3 миллионов рублей.

На Торговом Портале осуществляются закупки Заказчиков по 223-ФЗ, 44-ФЗ, коммерческого сегмента, сервис предоставляет широкие возможности продвижения для субъектов МСП, ИП, молодых компаний.

Участвуйте в закупках на Торговом Портале уже сегодня – найдите свои товары среди сотен тысяч представленных в Каталоге унифицированных позиций или добавьте новые категории с помощью наших специалистов!



* Положение о закупках ГК Газпром