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    Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше

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    Важные изменения произошли на Торговом Портале ЭТП ГПБ. Теперь лимит объема закупок на портале малых закупок увеличился с 500 тыс. рублей * до 1 миллиона рублей *. А также появился, новый способ закупки - ценовой запрос у единственного поставщика, который позволяет участвовать в торгах до 3 миллионов рублей.

    Изменение объемов коснулось закупок организаций, входящих в ГК Газпром. Заказчик может публиковать результаты данных закупок в ЕИС. Это хорошая возможность расширить участие в торгах крупнейших компаний нефтегазовой отрасли РФ для уже зарекомендовавших себя Поставщиков и для новичков, нацеленных на долгосрочное сотрудничество.

    Закупки ГК Газпром:

    • С 500 тыс. руб. до 1 миллиона руб. на Торговом Портале;
    • Ценовой запрос у единственного Поставщика – до 3 миллионов рублей.

    На Торговом Портале осуществляются закупки Заказчиков по 223-ФЗ, 44-ФЗ, коммерческого сегмента, сервис предоставляет широкие возможности продвижения для субъектов МСП, ИП, молодых компаний.

    Участвуйте в закупках на Торговом Портале уже сегодня – найдите свои товары среди сотен тысяч представленных в Каталоге унифицированных позиций или добавьте новые категории с помощью наших специалистов!


    * Положение о закупках ГК Газпром

    ЭТП ГПБ, закупки, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Торговый портал, КИК, ГК Газпром, каталог, ТРУ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
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