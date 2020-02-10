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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин актуализирует порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков по 44-ФЗ

    Минфин актуализирует порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков по 44-ФЗ

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    Министерство финансов РФ подготовило проект правил согласования применения закрытых способов определения поставщиков, которые должны прийти на смену порядку, утвержденному приказом Минэкономразвития № 189.

    По новому проекту, порядок согласования антимонопольным органом применения закрытого способа закупки будет применяться в случае:

    • конкурса; 
    • конкурса с ограниченным участием;
    • двухэтапного конкурса; 
    • аукциона, конкурса в электронной форме; 
    • конкурса с ограниченным участием в электронной форме; 
    • двухэтапного конкурса в электронной форме; 
    • аукциона в электронной форме.

    Предполагается, что для получения согласования заказчики должны будут сформировать и направить обращение в антимонопольный орган по утвержденной форме. Правила также содержат порядок заполнения указанного обращения и перечень прилагаемых к нему информации и документов.

    Обращение направляется на бумажном носителе в одном экземпляре и при наличии технической возможности — на съемном машинном носителе информации. Соответствующее решение по итогам рассмотрения обращения антимонопольный орган должен принять в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

    В случае утверждения, документ вступает в силу с 1 июля, но не ранее признания утратившим силу приказа № 189.

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