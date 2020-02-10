Минфин актуализирует порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков по 44-ФЗ

Министерство финансов РФ подготовило проект правил согласования применения закрытых способов определения поставщиков, которые должны прийти на смену порядку, утвержденному приказом Минэкономразвития № 189.

По новому проекту, порядок согласования антимонопольным органом применения закрытого способа закупки будет применяться в случае:

конкурса;

конкурса с ограниченным участием;

двухэтапного конкурса;

аукциона, конкурса в электронной форме;

конкурса с ограниченным участием в электронной форме;

двухэтапного конкурса в электронной форме;

аукциона в электронной форме.

Предполагается, что для получения согласования заказчики должны будут сформировать и направить обращение в антимонопольный орган по утвержденной форме. Правила также содержат порядок заполнения указанного обращения и перечень прилагаемых к нему информации и документов.

Обращение направляется на бумажном носителе в одном экземпляре и при наличии технической возможности — на съемном машинном носителе информации. Соответствующее решение по итогам рассмотрения обращения антимонопольный орган должен принять в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

В случае утверждения, документ вступает в силу с 1 июля, но не ранее признания утратившим силу приказа № 189.