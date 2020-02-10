Минфин не будет ужесточать требования к банкам для участия в госзакупках

Министерство финансов РФ не планирует ужесточать требования к рейтингу банков как основному критерию для допуска к участию в госзакупках. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на рабочей встрече с ассоциацией российских банков (АРБ).

«Ужесточение требований к рейтингу как основному критерию для допуска участия в госзакупках не планируется», — отметил министр. При этом он подчеркнул, что для участия в госзакупках нужны надежные банки, которые бы работали над повышением собственного рейтинга.

Сейчас предприниматель или компания, желающие принять участие в госзакупках, должны открыть специальный счет в одном из банков, у которого есть право выдавать гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Изначально в перечне, утвержденном в середине 2018 г., находилось 18 банков. С тех пор список расширился до 24 банков.