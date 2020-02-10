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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин не будет ужесточать требования к банкам для участия в госзакупках

    Минфин не будет ужесточать требования к банкам для участия в госзакупках

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    Министерство финансов РФ не планирует ужесточать требования к рейтингу банков как основному критерию для допуска к участию в госзакупках. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на рабочей встрече с ассоциацией российских банков (АРБ).

    «Ужесточение требований к рейтингу как основному критерию для допуска участия в госзакупках не планируется», — отметил министр. При этом он подчеркнул, что для участия в госзакупках нужны надежные банки, которые бы работали над повышением собственного рейтинга.

    Сейчас предприниматель или компания, желающие принять участие в госзакупках, должны открыть специальный счет в одном из банков, у которого есть право выдавать гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Изначально в перечне, утвержденном в середине 2018 г., находилось 18 банков. С тех пор список расширился до 24 банков.

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