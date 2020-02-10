Росздравнадзор рассказал о требованиях, которым должны соответствовать участники закупки лекарств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения рассказала о требованиях, которым должны соответствовать участники закупки лекарств. Информация содержится в письме Росздравнадзора № 01И-71/20.

Специалисты ведомства отметили, что если объектом закупки является поставка лекарственных средств заказчику нужно установить требование к поставщикам о наличии у организации оптовой торговли, не являющейся производителем лекарств, лицензии на фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами». При этом розничный продавец, не имея лицензию на фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами», не может быть участником закупки, объектом которой является поставка лекарственных средств.

Кроме этого, участник указанной закупки – производитель лекарственных средств в составе своей заявки предоставляет лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств.

Таким образом, при проведении закупки лекарственных средств заказчики должны установить требование к участникам о наличии у организации соответствующей лицензии.

Напомним, согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ одним из обязательных требований к участникам закупки является соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.