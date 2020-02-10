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    Торгово-промышленным палатам разрешат участвовать в программах поддержки малого бизнеса

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    Торгово-промышленные палаты получат возможность участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать развитию экономики. Соответствующий проект федерального закона был одобрен на заседании Правительства к внесению в Госдуму.

    Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, законопроект разработан в целях расширения участия торгово-промышленных палат в мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, торгово-промышленные палаты предлагается наделить правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

    По его словам, законопроект будет способствовать развитию малого бизнеса. Бизнес сможет воспользоваться услугами ТПП в том числе для сбыта своей продукции на отечественных и зарубежных рынках.

    Изменения предполагается внести в законы о торгово-промышленных палатах в РФ и о развитии малого и среднего предпринимательства.

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