Торгово-промышленным палатам разрешат участвовать в программах поддержки малого бизнеса

Торгово-промышленные палаты получат возможность участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать развитию экономики. Соответствующий проект федерального закона был одобрен на заседании Правительства к внесению в Госдуму.

Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, законопроект разработан в целях расширения участия торгово-промышленных палат в мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, торгово-промышленные палаты предлагается наделить правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По его словам, законопроект будет способствовать развитию малого бизнеса. Бизнес сможет воспользоваться услугами ТПП в том числе для сбыта своей продукции на отечественных и зарубежных рынках.

Изменения предполагается внести в законы о торгово-промышленных палатах в РФ и о развитии малого и среднего предпринимательства.