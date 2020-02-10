Доля оборудования РФ в объеме закупок госкомпаний составляет 5%

Доля российской высокотехнологичной продукции при закупках госкомпаниями составляет всего 5%. Об этом сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

По его словам, доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний составляет 95%, только 5% по самым оптимистичным оценкам приходится на отечественную высокотехнологичную продукцию. То есть государственные средства в больших объемах фактически расходуются на поддержку зарубежных товаропроизводителей.

В Ростехе отметили, что утверждение о том, что в случае покупки продукции у иностранных вендоров идет экономия бюджетных средств, в большинстве случаев не соответствует действительности. Российский производитель товара платит в шесть-семь раз больше налогов в бюджет РФ, чем иностранный. Это связано с тем, что при продаже отечественного товара, кроме налога с прибыли, необходимо заплатить ряд других налогов.

«Многие образцы российской продукции по качеству и цене не хуже зарубежных, а иногда и превосходят их, но по каким-то причинам продолжает закупаться импорт. В итоге государственные средства уходят за рубеж, при этом страна теряет налоги, рабочие места, дополнительные возможности для развития своей промышленности», — добавили в госкорпорации.