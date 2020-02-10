Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минпромторг предложил ввести квоты для каждой отрасли на закупку отечественной продукции

    Минпромторг предложил ввести квоты для каждой отрасли на закупку отечественной продукции

    Поделиться

    Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести квоты для каждой отрасли на закупку отечественной продукции при госторгах. Суммарно должно быть закуплено по меньшей мере 50% такой продукции, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения военного инновационного технополиса «Эра».

    По его словам, не менее 50% отечественной продукции от всей номенклатуры госзакупок, которые торгуются на аукционах, должно быть закуплено. Однако для разных отраслей промышленности будут определены свои квоты.

    Как добавил вице-премьер, конкретные требования будут зависеть от возможностей отрасли и конкурентоспособности её продукции. Необходимы анализ и экспертная оценка, затем о долях по отраслям проинформируют организаторов госзакупок.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить