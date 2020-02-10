Минпромторг предложил ввести квоты для каждой отрасли на закупку отечественной продукции

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести квоты для каждой отрасли на закупку отечественной продукции при госторгах. Суммарно должно быть закуплено по меньшей мере 50% такой продукции, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения военного инновационного технополиса «Эра».

По его словам, не менее 50% отечественной продукции от всей номенклатуры госзакупок, которые торгуются на аукционах, должно быть закуплено. Однако для разных отраслей промышленности будут определены свои квоты.

Как добавил вице-премьер, конкретные требования будут зависеть от возможностей отрасли и конкурентоспособности её продукции. Необходимы анализ и экспертная оценка, затем о долях по отраслям проинформируют организаторов госзакупок.