«Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ

Рады сообщить, что в декабре 2019 года между ЭТП ГПБ и АО «Кредит Урал Банк» было заключено партнерское соглашение. Продукты Банка «КУБ» уже доступны в Финансовом Супермаркете ЭТП ГПБ – банковские гарантии, тендерные кредиты и другие услуги на самых выгодных условиях.

В течение 26-ти лет работы Банк зарекомендовал себя как надежный, гибкий, технологичный партнер, который хорошо знает своего клиента, его интересы и потребности.

Важнейшие направления для дальнейшего движения вперед - развитие цифрового банкинга, направленного на современное комплексное онлайн-обслуживание клиентов, совершенствование продуктов и услуг Банка с учетом потребностей сегментов клиентской базы.

В рамках обслуживания клиентов МСБ Кредит Урал Банк предлагает полный комплекс продуктов: РКО, банковские гарантии, кредитование, эквайринг и другие услуги.

Ключевым направлением сотрудничества Банка «КУБ» (АО) и ЭТП ГПБ является предоставление банковских гарантий всех видов:

- участникам конкурсных закупок;

- в рамках коммерческих контрактов, Заказчиком по которым выступает ПАО «Газпром» и его дочерние структуры.

Услуги для малого и среднего бизнеса являются одним из приоритетных направлений работы банка «КУБ». Для субъектов МСП Банк в кратчайшие сроки предоставляет решение о выдаче банковской гарантии и предлагает минимальные тарифы за предоставление услуги.

Банк также предоставляет банковские гарантии в пользу компаний, входящих в Группу «Газпром», имеются особые предложения и преимущества для поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков ПАО «Газпром» и его дочерних компаний.

В том числе, «Кредит Урал Банк» предлагает Специальные условия по банковским гарантиям до 15.02.2020.

Благодаря сотрудничеству Банка «КУБ» и ЭТП ГПБ - участие в закупках становится очень простым и минимально затратным для потенциальных поставщиков и подрядчиков!

Справка о Банке

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) – универсальный Банк, с 26-летней историей, оказывающий широкий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам. С 2007г. Банк «КУБ» (АО) входит в группу «Газпромбанк» (Акционерное общество).

В мае 2019 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка на уровне «ruА+». По данным агентства, поддержку рейтингу Банка обеспечивают высокие оценки достаточности капитала, качества активов и их диверсификации, а также адекватная ликвидная позиция.

По данным рэнкинга Центра экономического анализа «Интерфакс» на 01.10.2019 года Банк занимает 114 место по размеру собственного капитала, 112 место по размеру активов и 126 место по прибыли до налогообложения среди Банков РФ.