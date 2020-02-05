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    Новый порядок расчета НМЦК при закупке лекарств

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    Новый порядок расчета НМЦК при закупке лекарств был утвержден Минздравом и начинает действовать с 04.01.2020, также новые правила входят в силу для расчета НЦЕ и цены контракта с единственным поставщиком.

    Изменения коснулись средневзвешенной цены, также поменялись правила расчета референтной цены. Теперь цена за единицу препарата устанавливается при учете эквивалентов (по форме и дозировке лекарства) для одного наименования.

    Определение цены закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком исключительно инструментом анализа рынка без учета референтных цен. При отсутствии заявок на торги с установленной начальной максимальной ценой контракта, на каждую следующую процедуру Заказчик должен установить НМЦК в минимальном значении. Это значение должно быть ниже НМЦК прошлого тендера, на который не было подано заявок.

    Расчет средневзвешенной цены Заказчиком теперь не учитывает стоимость контрактов, которые были заключены на поставку лекарственных препаратов с единственным поставщиком.

    Заказчик имеет право не брать в расчет цену по контрактам в следующих ситуациях:

    • При закупке комбинированных препаратов на поставку однокомпонентных;
    • По контрактам, при исполнении которых с поставщика взыскивали неустойку;
    • По контрактам на поставку лекарств со сроком годности на 20 и более % отличным от заявленных актуальных требований;
    • По лекарствам, обращение которых было остановлено на тот месяц, на который идет расчет НМЦК.

    Также установлено требование не учитывать цены на лекарства, на данный момент отсутствующие в обороте. Статус того или иного лекарственного средства можно получить на официальном портале - roszdravnadzor.ru.

    Формула расчета НМЦК изменена не была.

    Заказчик должен провести аналитику рыночных значений, выбрать наименьшую категорию цены и сопоставить:

    • С ценой лекарства в ГРЛС;
    • Средневзвешенной ценой по контрактам, которые были исполнены;
    • Референтной ценой, представленной в ЕГСИЗ.

    Силу утратил порядок расчета начальной максимальной цены контракта по лекарственным препаратам, утвержденный приказом Минздрава №871н от 26 октября 2017 г.

    Установленный обновленный порядок не применяется к закупкам, по которым в ЕИС были размещены извещения до 04.01.2020 (или были направлены приглашения участникам. Документ – Приказ Минздрава за номером 1064н от 10 декабря 2019 года.

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