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    В сфере госзакупок определены требования к эксплуатации информационной системы «Независимый регистратор»

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    Правительство РФ утвердило требования к эксплуатации государственной информационной системы «Независимый регистратор» и прописало порядок формирования, хранения и использования содержащейся в ней информации.


    Согласно требованиям «Независимый регистратор» будет мониторить доступность ЕИС или электронных площадок, а также информировать о их работе контрольные органы в сфере закупок. Кроме этого, информационная система будет фиксировать в режиме реального времени действия или бездействия участников контрактной системы в ЕИС или на электронных площадках. «Независимый регистратор» будет собирать, хранить, обрабатывать и использовать информацию о действиях или бездействии участников контрактной системы в ЕИС или на электронных площадках, в том числе информации об электронных документах, формируемых участниками госзакупок. Система также обеспечит доступ к информации в электронной форме, которая содержится в «Независимом регистраторе».


    Также постановлением закреплено, что срок хранения информации в информационной системе «Независимый регистратор» должен составлять не менее 3 лет.

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