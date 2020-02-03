Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / «Выгодная Зима» Акция от ЭТП ГПБ Консалтинг!

    «Выгодная Зима» Акция от ЭТП ГПБ Консалтинг!

    Поделиться

    Успейте оформить заявку и оплатить электронную подпись до конца февраля и получите скидку 10% на все виды КЭП и дополнительные услуги для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей:

    • КЭП для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

    • КЭП для работы на государственных порталах;

    • средства СКЗИ;

    • защищенный носитель.

    Скидка действует при оплате счёта до 29 февраля 2020 года. Дату получения подписи вы выбираете самостоятельно, в соответствии с графиком работы УЦ.

    Как получить КЭП со скидкой?

    1. Выберите сертификат на сайте или позвоните по номеру: 8 800 100 65 49

    2. Оформите заявку и получите счет со скидкой 10%

    3. Оплатите счёт до 29.02.2020г.

    Почему выгодно приобрести квалифицированную электронную подпись именно сейчас?

    • Предзаказ: оплатите подпись сейчас и получите её, когда у предыдущей истечёт срок действия.

    • Честная скидка 10% распространяется на все виды КЭП и дополнительные услуги УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг.

    Закажите или продлите КЭП до 29 февраля на выгодных условиях.

    Подробные условия акции и сроки её проведения размещены на сайте Удостоверяющего центра.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить