«Выгодная Зима» Акция от ЭТП ГПБ Консалтинг!

Успейте оформить заявку и оплатить электронную подпись до конца февраля и получите скидку 10% на все виды КЭП и дополнительные услуги для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей:

КЭП для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

КЭП для работы на государственных порталах;

средства СКЗИ;

защищенный носитель.

Скидка действует при оплате счёта до 29 февраля 2020 года. Дату получения подписи вы выбираете самостоятельно, в соответствии с графиком работы УЦ.

Как получить КЭП со скидкой?

Выберите сертификат на сайте или позвоните по номеру: 8 800 100 65 49 Оформите заявку и получите счет со скидкой 10% Оплатите счёт до 29.02.2020г.

Почему выгодно приобрести квалифицированную электронную подпись именно сейчас?

Предзаказ : оплатите подпись сейчас и получите её, когда у предыдущей истечёт срок действия.

Честная скидка 10% распространяется на все виды КЭП и дополнительные услуги УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг.

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Подробные условия акции и сроки её проведения размещены на сайте Удостоверяющего центра.