Авансирование закупок отечественных товаров и услуг сделают обязательным

Обязательное авансирование закупок российской продукции, работ или услуг повысит привлекательность участия в торгах и обеспечит финансовую гибкость исполнителей государственных контрактов. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Эдуард Исаков намерены направить соответствующий законопроект на рассмотрение правительственной комиссии. Поправки предполагается внести в 44-ФЗ, пишет «Парламентская газета».

По словам Андрея Кутепова, проектом закона предусматривается включение в контракт условия об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта или этапа его исполнения при закупке товаров, работ или услуг российского происхождения. Норму предлагается применять при условии, если в отношении аналогичных иностранных товаров или услуг установлены запреты или ограничения на допуск к участию в закупках.

В настоящее время законом не предусмотрена обязанность заказчика устанавливать авансирование по заключаемым госконтрактам, но если такую обязанность ввести, то, по прогнозам парламентария, это серьезно поспособствует развитию российских производств и повышению конкурентоспособности отечественных товаров. Кроме того, установление обязательного авансирования при закупках российской продукции или услуг повысит привлекательность участия в таких закупках и обеспечит финансовую гибкость исполнителей госконтрактов, необходимую для их эффективного исполнения.