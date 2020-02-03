За препятствие ФАС при проведении проверок будут штрафовать

За создание помех при проведении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России проверок на предмет выявления картельных сговоров на торгах нарушителей предлагается штрафовать. Соответствующие поправки Госдума намерена рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что при ежегодных объемах закупок для государственных нужд и нужд государственных компаний на сумму свыше 30 трлн руб., ущерб от сговоров на торгах можно оценивается в сотни миллиардов рублей.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях штрафными санкциями в отношении лиц, которые препятствуют проведению ФАС проверок соблюдения требований о запрете заключения недопустимого соглашения.
Для граждан штраф устанавливается в размере от 15 до 30 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 0,001 до 0,01 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров, но не менее 50 тыс. руб.