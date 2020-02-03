Изменен порядок рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере гособоронзаказа

Федеральная антимонопольная служба России внесла изменения в порядок рассмотрения дел о нарушениях законодательства РФ в сфере гособоронзаказа. Соответствующий приказ ФАС России № 1500/19 вступает в силу 7 февраля.

Согласно новой редакции абз. 2 п. 1.6 порядка комиссии по рассмотрению дела о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа теперь обязаны вести протокол рассмотрения дела в любом случае, даже если ведется аудиозапись заседания комиссии. Кроме этого, основанием для переноса рассмотрения дела, с учетом внесенных изменений, является привлечение в качестве ответчика лица, ранее участвовавшего в данном деле в ином статусе. Соответствующие поправки внесены в абз.4 п. 1.6 и п. 2.88 порядка.

Также установлен срок уведомления контролирующим органом заявителя о продлении срока рассмотрения заявления, материалов. Согласно новой редакции п. 1.21 порядка уведомить заявителя о принятом решении контролирующий орган обязан в течение трех рабочих дней. В течение трех рабочих дней копия определения об объединении дел в одно производство или о выделении дела в отдельное производство направляется лицам, участвующим в деле. Соответствующие изменения внесены в п. 2.125 порядка.