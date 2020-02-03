Готов законопроект о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

В Совете Федерации разработали и направили в правительство законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по обеспечению граждан жизненно важными лекарствами, которые не зарегистрированы в России. Оплачивать данные препараты предлагается за счет бюджетов регионов. Об этом сообщил член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

По его словам, согласно новому документу, лекарственный препарат будет не только оплачиваться из бюджета региона, но также местные власти должны будут обеспечить его доставку пациенту.

В конце декабря 2019 г. президент РФ подписал закон, согласно которому в Россию разрешено ввозить незарегистрированные медикаменты, содержащие наркотические или психотропные вещества. Необходимость назначения препарата будет определять врачебная комиссия, а профильному ведомству поручено определить перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств.

Как пояснил Круглый, новый законопроект затрагивает в том числе препараты, которые назначаются при орфанных и онкологических заболеваниях. Помимо этого, действие нового закона будет распространяться на лекарства, которые раньше имели регистрацию в РФ, но по какой-то причине ее утратили.