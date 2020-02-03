В Татарстане самозанятых привлекут к госзакупкам

Власти Татарстана намерены привлекать самозанятых к участию в госзакупках. Об этом стало известно на итоговой коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.

Исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин попросил государственных и муниципальных заказчиков активно вовлекать самозанятых в закупки.

По его мнению, это создаст конкурентную среду при закупках малого объема товаров и покажет, что регистрация и объявление такой деятельности эффективно сказывается на самом самозанятом. Для этого, по словам Нигматуллина, в республике есть все возможности. Он также добавил, что в Татарстане зарегистрировано более 63 тыс. самозанятых, 6 тыс. из них — из других регионов, но при этом выбрали Татарстан местом ведения своего бизнеса.