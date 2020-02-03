Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В Татарстане самозанятых привлекут к госзакупкам

    В Татарстане самозанятых привлекут к госзакупкам

    Поделиться

    Власти Татарстана намерены привлекать самозанятых к участию в госзакупках.  Об этом стало известно на итоговой коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин попросил государственных и муниципальных заказчиков активно вовлекать самозанятых в закупки.

    По его мнению, это создаст конкурентную среду при закупках малого объема товаров и покажет, что регистрация и объявление такой деятельности эффективно сказывается на самом самозанятом. Для этого, по словам Нигматуллина, в республике есть все возможности. Он также добавил, что в Татарстане зарегистрировано более 63 тыс. самозанятых, 6 тыс. из них — из других регионов, но при этом выбрали Татарстан местом ведения своего бизнеса.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить