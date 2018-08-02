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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Закупки товаров согласно ст. 3.1-1 ФЗ № 223, Распоряжению Правительства от 18.07.2018 г. № 1489-р

    Закупки товаров согласно ст. 3.1-1 ФЗ № 223, Распоряжению Правительства от 18.07.2018 г. № 1489-р

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    Правительство РФ в своем Распоряжении от 18.07.2018 г. № 1489-р определило перечень товаров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 ФЗ № 223, без согласования с координационным органом Правительства РФ по согласованию закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в том числе использование которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осуществления таких закупок за пределами территории РФ .

    В соответствии с вышеназванным НПА в перечень входят :

    •    котлы паровые и их части

    ОКПД 2  - 25.30.1

    (начальная максимальная цена договора 5 млн рублей; требуется согласование эксплуатационных характеристик при производительности более 250 тонн пара в час)

    •    генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

     ОКПД 2 - 27.11.26

     (начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт).

    •    установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи

     ОКПД 2- 27.11.32

    (начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт)

    •    турбины на водяном паре и прочие паровые турбины

     ОКПД 2 - 28.11.21

    (начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт)

    •    турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых

     ОКПД 2 -28.11.23

    (начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности от 16 МВт)

    •    суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов

    ОКПД 2- 30.11.2

    (начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при водоизмещении более 10 тыс. тонн)

    •    суда рыболовные и прочие суда специального назначения

     ОКПД 2- 30.11.3

    (начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при водоизмещении более 10 тыс. тонн)

    •    платформы плавучие или погружные и инфраструктура

     ОКПД 2 - 30.11.4

    (начальная максимальная цена договора 100 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)

    •    суда прогулочные и спортивные

     ОКПД 2 - 30.12.1

    (начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется только согласование возможности осуществления закупок за пределами РФ).

    •    установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов; наземные тренажеры для летного состава, их части

    ОКПД 2 - 30.30.1

     (начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)

    •    вертолеты и самолеты

     ОКПД 2 - 30.30.3

    (начальная максимальная цена договора 200 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)

    Следует отметить, что заказчикам, названным в ч.1 ст. 3.1-1 ФЗ № 223 нельзя включать в план закупок  и (или) закупать товары из Перечня, предусмотренного Распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 г. № 1489-р, до согласования с координационным органом Правительства РФ .



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