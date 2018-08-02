Закупки товаров согласно ст. 3.1-1 ФЗ № 223, Распоряжению Правительства от 18.07.2018 г. № 1489-р

Правительство РФ в своем Распоряжении от 18.07.2018 г. № 1489-р определило перечень товаров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 ФЗ № 223, без согласования с координационным органом Правительства РФ по согласованию закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в том числе использование которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осуществления таких закупок за пределами территории РФ .
В соответствии с вышеназванным НПА в перечень входят :
• котлы паровые и их части
ОКПД 2 - 25.30.1
(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей; требуется согласование эксплуатационных характеристик при производительности более 250 тонн пара в час)
• генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
ОКПД 2 - 27.11.26
(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт).
• установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи
ОКПД 2- 27.11.32
(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт)
• турбины на водяном паре и прочие паровые турбины
ОКПД 2 - 28.11.21
(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт)
• турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых
ОКПД 2 -28.11.23
(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности от 16 МВт)
• суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов
ОКПД 2- 30.11.2
(начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при водоизмещении более 10 тыс. тонн)
• суда рыболовные и прочие суда специального назначения
ОКПД 2- 30.11.3
(начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при водоизмещении более 10 тыс. тонн)
• платформы плавучие или погружные и инфраструктура
ОКПД 2 - 30.11.4
(начальная максимальная цена договора 100 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)
• суда прогулочные и спортивные
ОКПД 2 - 30.12.1
(начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется только согласование возможности осуществления закупок за пределами РФ).
• установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов; наземные тренажеры для летного состава, их части
ОКПД 2 - 30.30.1
(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)
• вертолеты и самолеты
ОКПД 2 - 30.30.3
(начальная максимальная цена договора 200 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)
Следует отметить, что заказчикам, названным в ч.1 ст. 3.1-1 ФЗ № 223 нельзя включать в план закупок и (или) закупать товары из Перечня, предусмотренного Распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 г. № 1489-р, до согласования с координационным органом Правительства РФ .