Закупки товаров согласно ст. 3.1-1 ФЗ № 223, Распоряжению Правительства от 18.07.2018 г. № 1489-р

Правительство РФ в своем Распоряжении от 18.07.2018 г. № 1489-р определило перечень товаров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 ФЗ № 223, без согласования с координационным органом Правительства РФ по согласованию закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в том числе использование которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осуществления таких закупок за пределами территории РФ .

В соответствии с вышеназванным НПА в перечень входят :

• котлы паровые и их части

ОКПД 2 - 25.30.1

(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей; требуется согласование эксплуатационных характеристик при производительности более 250 тонн пара в час)

• генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

ОКПД 2 - 27.11.26

(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт).

• установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи

ОКПД 2- 27.11.32

(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт)

• турбины на водяном паре и прочие паровые турбины

ОКПД 2 - 28.11.21

(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности свыше 100 МВт)

• турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых

ОКПД 2 -28.11.23

(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при мощности от 16 МВт)

• суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов

ОКПД 2- 30.11.2

(начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при водоизмещении более 10 тыс. тонн)

• суда рыболовные и прочие суда специального назначения

ОКПД 2- 30.11.3

(начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик при водоизмещении более 10 тыс. тонн)

• платформы плавучие или погружные и инфраструктура

ОКПД 2 - 30.11.4

(начальная максимальная цена договора 100 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)

• суда прогулочные и спортивные

ОКПД 2 - 30.12.1

(начальная максимальная цена договора 2 млн рублей, требуется только согласование возможности осуществления закупок за пределами РФ).

• установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов; наземные тренажеры для летного состава, их части

ОКПД 2 - 30.30.1

(начальная максимальная цена договора 5 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)

• вертолеты и самолеты

ОКПД 2 - 30.30.3

(начальная максимальная цена договора 200 млн рублей, требуется согласование эксплуатационных характеристик)

Следует отметить, что заказчикам, названным в ч.1 ст. 3.1-1 ФЗ № 223 нельзя включать в план закупок и (или) закупать товары из Перечня, предусмотренного Распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 г. № 1489-р, до согласования с координационным органом Правительства РФ .