Мифы об электронных торгах

Многие компании не принимают участие в электронных торгах, потому что ошибочно думают, что это не для них, это сложно и дорого. Именно для таких предпринимателей мы решили развеять самые распространенные мифы в сфере закупок.

МИФ 1. Участвовать в электронных торгах очень сложно, и это отнимает много времени и ресурсов

Чтобы принять участие в электронных торгах, поставщику нужно зарегистрироваться на электронной площадке. Стандартная процедура регистрации обычно занимает несколько дней, в зависимости от регламента самой электронной площадки. Из документов необходимо предоставить сведения о пользователе, об организации и учредительные документы.

ЭТП ГПБ дает возможность быстрой регистрации - всего за 15 минут! Быстрое получение электронной подписи, обработка документов в нужном формате и безошибочное заполнение всех пунктов при регистрации ЭТП ГПБ. Но главное преимущество ускоренной регистрации - это возможность принять участие в тех торгах, где заканчивается прием заявок, и прохождение стандартной процедуры регистрации грозит рисками опоздать на закупки.

ВНИМАНИЕ. Для участия в закупках малого объема не требуется электронная подпись (ЭП), а значит, принять участие в торгах можно сразу после регистрации.

МИФ 2. Строгие и постоянно меняющиеся требования к документации не оставляют шанса правильно оформить заявку, лучше даже не пытаться

Многие закупки проводятся в соответствии с федеральными законами о закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ), поэтому изучение законов поможет избежать наиболее распространенных ошибок.

При этом поставщику обязательно следует ознакомиться с требованиями к подаче документации на участие в конкурсе от самого заказчика. Лучше всего придерживаться стандартов, которые прописываются в инструкциях от заказчика, тогда риск недопонимания гораздо меньше. Вот самые простые правила:

• используйте общепринятые обозначения и наименования;

• избегайте формулировок, допускающих неоднозначное толкование;

• уделяйте особое внимание заполнению всех документов, которые предоставляются в составе заявки.

Электронные площадки для проведения торгов выполняют часто еще и образовательную функцию: например, на ЭТП ГПБ регулярно проводятся обучающие вебинары. “Академия поставщика” на ЭТП ГПБ дает возможность пройти обучение по закупкам онлайн, находясь в любой точке мира. Курсы полезны не только новичкам, но и опытным участникам торгов, так как уделяется внимание работе на ЭТП, изменениям в законодательстве и тенденциям на рынке.

Любая работа, сделанная в срок и надлежащим образом, в соответствии с договором, должна быть оплачена. Сроки оплаты заказа указываются в договоре, но не должны превышать 30 дней со дня подписания акта приемки работ, и 15 дней для предприятий малого и среднего бизнеса в рамках закупок по 44-ФЗ (ФЗ "О внесении изменений в статьи 30 и 34 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд." от 19 апреля 2017 г.)

МИФ 3. Заказчик сильно затягивает с оплатой контракта или не платит вовсе

Если контракт в рамках госзакупок заключается на срок более 3 лет и стоимостью более 100 млн руб., то предусматривается график его исполнения (ст. 34 44-ФЗ). В случае если нарушены сроки оплаты, то поставщик может обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) для разрешения спора.

Тем не менее, чтобы уменьшить риски, имейте дело только с компаниями с хорошей репутацией. Заказчики, зарегистрированные на ЭТП ГПБ - крупнейшие компании в разных сферах деятельности, давно и успешно проводящие закупки на площадке ЭТП ГПБ.

Так, в закупках по 223-ФЗ в списке наших постоянных крупных заказчиков находятся такие компании, как:

ПАО “Газпром”,



“НОВАТЭК”,



“Уралмашзавод”,



“МТС”,



“МЕЧЕЛ”,



“ОМЗ”,



“Трансойл”



и многие другие.

Подробнее о том, как проанализировать заказчика, читайте в статье Финансового супермаркета ЭТП ГПБ «Как проявить должную осмотрительность в закупочной деятельности».

МИФ 4. Чтобы найти подходящий тендер, нужно постоянно следить за рынком, иметь связи и содержать отдельный штат сотрудников

Вовсе нет. Разобраться с основными положениями в сфере закупок сможет любой предприниматель. А следить за рынком помогают специальные агрегаторы, собирающие информацию по всем опубликованным торгам, в том числе не в электронной форме. Одним из таких агрегаторов является информационно-аналитическая система TradeInspect. Система не только собирает информацию по торгам и заказчикам, работающим по 223-ФЗ и 44-ФЗ, она ее анализирует и позволяет прогнозировать вероятность победы в том или ином тендере.

Более того,TradeInspect собирает и изучает данные по заказчикам и поставщикам, их торгово-закупочную историю, результаты участия поставщиков в закупках тех или иных заказчиков, проводит анализ всех площадок, работающих по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Такие инструменты значительно облегчают деятельность компаний, а система уведомлений вовремя проинформирует о подходящих тендерах.





МИФ 5. В спорах с заказчиком поставщик всегда проигрывает

Это заблуждение. Споры между обеими сторонами тендера рассматриваются в ФАС России, и каждое обращение изучается должным образом. На сайте указанного органа в соответствующем разделе можно ознакомиться с практикой рассмотрения дел по спорам и есть довольно много случаев, когда решения принимались в пользу исполнителя по контракту.

Государство и бизнес заинтересованы в эффективном расходовании средств, в том числе бюджетных, и соблюдении антимонопольного законодательства. Если нарушения заказчика не вызывают сомнений, решение принимается в пользу поставщика.





МИФ 6. В моем регионе нет подходящих тендеров, нет смысла даже регистрироваться на электронной площадке

При участии в торгах нет ограничений по месторасположению поставщика. И даже наоборот, часто региональные исполнители предлагают более выгодные условия и становятся победителями заказа.

Однако, чтобы победа в тендере принесла больше прибыли, чем расходов, поставщикам следует заранее продумать затраты на логистику, прежде чем предложить свое ценовое предложение. Опытные участники торгов заинтересованы в получении выгодных условий на логистику и стараются использовать всевозможные способы уменьшения этой статьи расходов.

Сервис “Логистика” в “Финансовом супермаркете” ЭТП ГПБ помогает оптимизировать затраты на перевозках, сопутствующих выполнению контракта. Преимущества данного сервиса в том, что он работает в формате единой заявки и позволяет подобрать наилучшие условия от компаний-партнеров ЭТП ГПБ.

МИФ 7. Для участия в закупках требуется большое денежное обеспечение, это доступно только крупным компаниям

Действительно, участие в тендерах требует гарантии надежности и стабильности поставщика. Таким гарантом выступает денежное обеспечение заявки и, в случае победы, обеспечения контракта. Их размер определяется стоимостью самого контракта, и иногда это довольно внушительная сумма, которую даже крупная компания не может вывести из оборота. Что уж говорить о малом и среднем предпринимательстве? А если тендер не один?

В таких случаях компания обращается за банковской гарантией в кредитную организацию. Это довольно распространенная и востребованная процедура. Однако и она не всегда подходит компаниям (нет подходящего залога, слишком большие сроки рассмотрения или другие препятствия). Поставщики, зарегистрированные на ЭТП ГПБ, могут оформить заявку на получение тендерного кредита и кредита на исполнение контракта на выгодных условиях. Получить обеспечение можно в короткие сроки и без личного присутствия и залога с помощью сервисов “Финансового супермаркета”.

МИФ 8. Маленьким компаниям не удается выиграть тендеры из-за конкуренции с корпорациями

В России существует несколько программ по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в России. Так, например, минимальная доля товаров или услуг, которые заказчик, работающий по 223-ФЗ, приобретает у подобных поставщиков в течение года, должна быть не менее 18% и не менее 15%, если заказчик работает по 44-ФЗ.

Этот процент рассчитывается, исходя из общей стоимости договоров, заключенных по результатам торгов. При этом, согласно 223-ФЗ, доля сделок, заключенных по итогам процедур только для СМСП, должна составлять не менее 15%.

На практике именно небольшие компании дают более выгодные условия и при сохранении высокого качества товаров и услуг, чем крупнейшие игроки рынка. Например, на ЭТП ГПБ более 50% торгов происходит с участием СМСП.