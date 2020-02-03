Эксперты рассказали об особенностях маркировки лекарств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения распространила информационное сообщение, напоминающее о переносе даты начала работы системы маркировки лекарств.

В сообщении говорится:

С 1 января до 29 февраля включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки (МДЛП).

До 15 февраля – медорганизации и субъекты обращения лекарств, отпускающие их бесплатно или со скидкой по рецепту, должны подать заявку оператору системы на получение регистратора выбытия.

До 1 мая участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

С 1 июля для всех участников оборота станет обязательна передача сведений о маркированных лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

Препараты, произведенные до 1 июля, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.