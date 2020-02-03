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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Эксперты рассказали об особенностях маркировки лекарств

    Эксперты рассказали об особенностях маркировки лекарств

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    Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения распространила информационное сообщение, напоминающее о переносе даты начала работы системы маркировки лекарств.

    В сообщении говорится: 

    С 1 января до 29 февраля включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки (МДЛП).

    До 15 февраля – медорганизации и субъекты обращения лекарств, отпускающие их бесплатно или со скидкой по рецепту, должны подать заявку оператору системы на получение регистратора выбытия.

    До 1 мая участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

    С 1 июля для всех участников оборота станет обязательна передача сведений о маркированных лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

    Препараты, произведенные до 1 июля, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

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