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    Утвержден порядок казначейского обеспечения при банковском сопровождении госконтрактов в 2020 г.

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    Утвержден порядок казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов в 2020 г. Такая информация содержится в положение Минфина и Банка России № 239н, 707-П.

    В соответствии с ч. 9 ст. 5 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 г. и 2022 г.» Минфин и Банк России установили порядок осуществления казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», и условиями которых предусмотрено казначейское обеспечение обязательств.

    В частности, документ определяет порядок:

    • информационного взаимодействия в ходе исполнения контракта; выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;
    • исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств, в том числе переведенного; возврата без исполнения соответствующих документов.
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