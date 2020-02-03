Казахстан выступает за перевод всех госзакупок в ЕАЭС в электронный формат

Казахстан призывает другие страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2021 г. перевести в электронный формат все госзакупки в ЕАЭС. С таким предложением выступил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.

По его словам, обеспечение участия в госзакупках, проводимых в электронных форматах по средствам признания электронных цифровых подписей, является одной из целей развития сферы госзакупок. Для полноформатного развития рынка госзакупок необходимо обеспечить 100% электронную формацию.

Мамин акцентировал внимание на необходимости ускоренного согласования инициированных казахстанской стороной поправок в порядок устранения барьеров, которые позволят ускорить процесс рассмотрения обращений до 3-х месяцев.

Глава казахстанского правительства отметил важность усиления работы в рамках ЕАЭС по развитию цифровой экономики и современных высокотехнологичных отраслей, а также выработки совместной тактики по борьбе с пиратством.