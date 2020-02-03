Новые точки обслуживания УЦ

Оформить и получить электронную подпись напрямую от Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» (УЦ) стало возможным ещё в шести точках обслуживания клиентов.

Новые адреса УЦ:

Красноярск, ул. Сурикова, 16;

Новосибирск, ул. Карла Маркса, 51;

Воронеж, ул. 20 лет октября, 78;

Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 14а;

Самара, ул. Георгия Димитрова, 117;

Подольск, ул. Комсомольская, д.59.

Остальные действующие адреса УЦ:

Москва, Якиманская набережная, 2;

Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 5В;

Санкт-Петербург, пл. Победы, 2А;

Челябинск, проспект Победы, 160 В, оф. 414 (4 этаж);

Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 319 (3 этаж);

Нижний Новгород, пл. Свободы, 4;

Самара, ул. Победы, 92;

Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, офис 229;

Уфа, ул. Харьковская, 120/1, офис 22 (2 этаж);

Тюмень, ул. Республики, 59, офис 627 (6 этаж);

Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 701, 707, (7 этаж);

Камышин, ул. Короленко, 18, оф. 214, (2 этаж).

Теперь организации, предприниматели и частные лица перечисленных городов могут получить подпись минуя посредников и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет УЦ:

Возможность участвовать в акции «Выгодный Январь» и получить скидку 10% при заказе и оплате подписи до 29 февраля 2020 года

Всего два документа, необходимых для оформления подписи, - паспорт и СНИЛС

Возможность получить подпись в течение пятнадцати минут, при условии оплаты услуги и наличии документов

Единая техподдержка по вопросам подписи и электронной площадки для наших клиентов, работающая 24/7

УЦ предлагает вам квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП) для работы на торговых и государственных порталах и сервисах. КЭП от нашего УЦ подходят для Заказчиков и Поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Ознакомиться с тарифами и оформить ЭП можно на сайте ЭТП ГПБ и на сайте Удостоверяющего Центра, или по телефону горячей линии: 8 (800) 100-65-49

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