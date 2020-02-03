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    Новые точки обслуживания УЦ

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    Оформить и получить электронную подпись напрямую от Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» (УЦ) стало возможным ещё в шести точках обслуживания клиентов.

    Новые адреса УЦ:

    • Красноярск, ул. Сурикова, 16;
    • Новосибирск, ул. Карла Маркса, 51;
    • Воронеж, ул. 20 лет октября, 78;
    • Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 14а;
    • Самара, ул. Георгия Димитрова, 117;
    • Подольск, ул. Комсомольская, д.59.

    Остальные действующие адреса УЦ:

    • Москва, Якиманская набережная, 2;
    • Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 5В;
    • Санкт-Петербург, пл. Победы, 2А;
    • Челябинск, проспект Победы, 160 В, оф. 414 (4 этаж);
    • Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 319 (3 этаж);
    • Нижний Новгород, пл. Свободы, 4;
    • Самара, ул. Победы, 92;
    • Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, офис 229;
    • Уфа, ул. Харьковская, 120/1, офис 22 (2 этаж);
    • Тюмень, ул. Республики, 59, офис 627 (6 этаж);
    • Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 701, 707, (7 этаж);
    • Камышин, ул. Короленко, 18, оф. 214, (2 этаж).

    Теперь организации, предприниматели и частные лица перечисленных городов могут получить подпись минуя посредников и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет УЦ:

      Возможность участвовать в акции «Выгодный Январь» и получить скидку 10% при заказе и оплате подписи до 29 февраля 2020 года 

     Всего два документа, необходимых для оформления подписи, - паспорт и СНИЛС

     Возможность получить подпись в течение пятнадцати минут, при условии оплаты услуги и наличии документов

    Единая техподдержка по вопросам подписи и электронной площадки для наших клиентов, работающая 24/7

    УЦ предлагает вам квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП) для работы на торговых и государственных порталах и сервисах.  КЭП от нашего УЦ подходят для Заказчиков и Поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

    Ознакомиться с тарифами и оформить ЭП можно на сайте ЭТП ГПБ и на сайте Удостоверяющего Центра, или по телефону горячей линии: 8 (800) 100-65-49

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