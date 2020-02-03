Новые точки обслуживания УЦ

Оформить и получить электронную подпись напрямую от Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» (УЦ) стало возможным ещё в шести точках обслуживания клиентов.
Новые адреса УЦ:
- Красноярск, ул. Сурикова, 16;
- Новосибирск, ул. Карла Маркса, 51;
- Воронеж, ул. 20 лет октября, 78;
- Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 14а;
- Самара, ул. Георгия Димитрова, 117;
- Подольск, ул. Комсомольская, д.59.
Остальные действующие адреса УЦ:
- Москва, Якиманская набережная, 2;
- Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 5В;
- Санкт-Петербург, пл. Победы, 2А;
- Челябинск, проспект Победы, 160 В, оф. 414 (4 этаж);
- Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 319 (3 этаж);
- Нижний Новгород, пл. Свободы, 4;
- Самара, ул. Победы, 92;
- Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, офис 229;
- Уфа, ул. Харьковская, 120/1, офис 22 (2 этаж);
- Тюмень, ул. Республики, 59, офис 627 (6 этаж);
- Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 701, 707, (7 этаж);
- Камышин, ул. Короленко, 18, оф. 214, (2 этаж).
Теперь организации, предприниматели и частные лица перечисленных городов могут получить подпись минуя посредников и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет УЦ:
Возможность участвовать в акции «Выгодный Январь» и получить скидку 10% при заказе и оплате подписи до 29 февраля 2020 года
Всего два документа, необходимых для оформления подписи, - паспорт и СНИЛС
Возможность получить подпись в течение пятнадцати минут, при условии оплаты услуги и наличии документов
Единая техподдержка по вопросам подписи и электронной площадки для наших клиентов, работающая 24/7
УЦ предлагает вам квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП) для работы на торговых и государственных порталах и сервисах. КЭП от нашего УЦ подходят для Заказчиков и Поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Ознакомиться с тарифами и оформить ЭП можно на сайте ЭТП ГПБ и на сайте Удостоверяющего Центра, или по телефону горячей линии: 8 (800) 100-65-49