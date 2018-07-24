В Москве появляются новые способы закупок

В Москве проходит реализация пилотного проекта по организации электронных конкурсов, которые призваны повышать эффективности закупок. Подобный проект в России проводится впервые.
С первого июля у московских госзаказчиков появилась возможность организовывать электронные конкурсы. Планируется, что с первого января следующего года эту процедуру сделают обязательной. В настоящее время идет сбор заявок для участия в первых двух электронных конкурсах. В случае успеха этого проекта уже в сентябре текущего года заказчикам Москвы рекомендуют переход на новый формат.
По словам главы московского департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, представители предпринимательского сообщества с помощью нового формата смогут рассчитывать на расширение возможностей при сотрудничестве с госзаказчиками.
Предприниматели уже могут принять участие в обучающих семинарах по проведению и участию в электронных конкурсах.