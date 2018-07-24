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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В Москве появляются новые способы закупок

    В Москве появляются новые способы закупок

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    В Москве проходит реализация пилотного проекта по организации электронных конкурсов, которые призваны повышать эффективности закупок. Подобный проект в России проводится впервые.

    С первого июля у московских госзаказчиков появилась возможность организовывать электронные конкурсы. Планируется, что с первого января следующего года эту процедуру сделают обязательной. В настоящее время идет сбор заявок для участия в первых двух электронных конкурсах. В случае успеха этого проекта уже в сентябре текущего года заказчикам Москвы рекомендуют переход на новый формат.

    По словам главы московского департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, представители предпринимательского сообщества с помощью нового формата смогут рассчитывать на расширение возможностей при сотрудничестве с госзаказчиками.

    Предприниматели уже могут принять участие в обучающих семинарах по проведению и участию в электронных конкурсах.

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