«Газпром» проведет семинар по взаимодействию с субъектами МСП

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в сентябре пройдет семинар-совещание по взаимодействию ПАО «Газпром» с поставщиками инновационной продукции из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Семинар-совещание — ежегодное мероприятие, в рамках которого участники могут получить информацию о механизмах взаимодействия ПАО «Газпром» с субъектами малого и среднего предпринимательства, а так же о вопросах участия субъектов в закупках компании.

В семинаре примут участие руководители и эксперты ПАО «Газпром», представители государственных органов управления, некоммерческих организаций и институтов развития по поддержке МСП, представители субъектов МСП.

В ходе семинара проведут консультацию представителям малых и средних предприятий (МСП) о механизмах взаимодействия ПАО «Газпром» и субъектов МСП. Обсудят вопросы участия субъектов МСП — разработчиков инновационной продукции в закупках ПАО «Газпром». Механизмы государственной поддержки малых и средних предприятий. Вопросы финансовой и организационной поддержки малых и средних предприятий некоммерческими организациями и институтами развития. Рассмотрят предложения субъектов малых и средних предприятий по внедрению инновационной продукции в ПАО «Газпром».

Участие в семинаре бесплатное. Заявку на участие можно отправить по ссылке

По вопросам участия обращайтесь в Оргкомитет семинара — +7 (812) 641-35-27.

