ВС разобрался в вопросе о законности третейской оговорки в договорах по 223-ФЗ

Верховный суд РФ указал, что законодательство не запрещает передавать споры из договоров по 223-ФЗ в третейские суды.

Таким образом, в договор можно включить третейскую оговорку, а если решение третейского суда не исполнено – получить исполнительный лист в арбитражном суде. Такой вывод Верховного суда должен исключить противоречия, неоднократно возникающие в практике судов и ведомств относительно законности третейской оговорки.

Ранее сообщалось о недопустимости рассматривать споры по 44-ФЗ в третейских судах. Так, при заключении госконтракта в него включили возможность передать спор третейскому суду. Суд рассмотрел спор по этому контракту, однако арбитражный суд отказался выдавать исполнительный лист на принудительное исполнение этого решения. Кассация согласилась с такой позицией и пояснила, что споры по 44-ФЗ не рассматриваются третейскими судами. Верховный суд отказался рассматривать это дело в судейской коллегии по экономическим спорам. Президиум Верховного суда указывал также, что рассмотрение споров по 44-ФЗ третейскими судами запрещено нормами АПК РФ.