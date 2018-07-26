Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ВС разобрался в вопросе о законности третейской оговорки в договорах по 223-ФЗ

    ВС разобрался в вопросе о законности третейской оговорки в договорах по 223-ФЗ

    Поделиться

    Верховный суд РФ указал, что законодательство не запрещает передавать споры из договоров по 223-ФЗ в третейские суды.


    Таким образом, в договор можно включить третейскую оговорку, а если решение третейского суда не исполнено – получить исполнительный лист в арбитражном суде. Такой вывод Верховного суда должен исключить противоречия, неоднократно возникающие в практике судов и ведомств относительно законности третейской оговорки.


    Ранее сообщалось о недопустимости рассматривать споры по 44-ФЗ в третейских судах. Так, при заключении госконтракта в него включили возможность передать спор третейскому суду. Суд рассмотрел спор по этому контракту, однако арбитражный суд отказался выдавать исполнительный лист на принудительное исполнение этого решения. Кассация согласилась с такой позицией и пояснила, что споры по 44-ФЗ не рассматриваются третейскими судами. Верховный суд отказался рассматривать это дело в судейской коллегии по экономическим спорам. Президиум Верховного суда указывал также, что рассмотрение споров по 44-ФЗ третейскими судами запрещено нормами АПК РФ.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить