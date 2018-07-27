Уточнен порядок определения НМЦК при госзакупке лекарственных препаратов

Согласно новым изменениям, при расчете начальной цены оптовые надбавки, размер которых не должен превышать предельных размеров, установленных органами исполнительной власти субъектов РФ, применяются при закупках лекарственных препаратов, которые включены в перечень ЖНВЛП. Прежде всего, для обеспечения федеральных нужд, если НМЦК не превышает 10 млн руб. или если она выше 10 млн руб. – при условии непревышения цены единицы планируемого к закупке лекарства над ценой лекарства, содержащейся в госреестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Также для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, если НМЦК не превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом власти субъекта и составляет не более 10 млн руб. или на тех же условиях при цене свыше 10 млн руб.