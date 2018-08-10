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    Подписан закон об обнулении пошлины на электронную регистрацию юрлиц

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обнулении с 1 января 2019 года госпошлины за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае подачи необходимых документов в электронном виде, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа. 


    Ранее госпошлина за госрегистрацию юрлица составляла 4 тысячи рублей, индивидуального предпринимателя — 800 рублей, за реорганизацию и ликвидацию юрлица — 800 рублей, за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя — 160 рублей. 


    Как ранее отмечало правительство РФ, обнуление пошлины на электронную регистрацию будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением данных действий в электронной форме. Это сократит издержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей на открытие малого и среднего бизнеса и будет способствовать вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность. 


    Получить электронную подпись для регистрационных действий Вы можете в Удостоверяющем центре ЭТП ГПБ Консалтинг.

    ЭП
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