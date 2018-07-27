Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Авиакомпания «Россия» приглашает присоединиться к программе партнёрства с СМСП

    Авиакомпания «Россия» приглашает присоединиться к программе партнёрства с СМСП

    Поделиться

    Один из крупнейших закупщиков ЭТП ГПБ, АО «Авиакомпания «Россия», приступил к внедрению программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Программа предполагает принятие дополнительных мер для повышения привлекательности участия субъектов МСП в закупках компанией товаров, работ и услуг.

    В рамках партнерства «Россия» берет на себя обязательство оказывать методическую поддержку субъектам МСП по вопросам, касающимся порядка их участия в закупках компании, проводить семинары, конференции и «круглые столы», максимально открыто информировать о текущих и перспективных технологических потребностях авиакомпании, планируемых объемах закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды и условиях сотрудничества.

    Взаимодействие «России» с субъектами МСП способствует максимально эффективному расходованию средств и, вместе с тем, своевременному обеспечению авиакомпании необходимыми материально-техническими ресурсами и услугами, отвечающими высоким требованиям компании к показателям цены, качества и надежности. Реализация условий программы послужит, в том числе, дополнительным стимулом развития МСП.

    Предлагаем поставщикам – субъектам МСП присоединиться к Программе партнёрства АО «Авиакомпания «Россия» с субъектами малого и среднего предпринимательства.


    смсп
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    09 сентября 2021 г.

    Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"

    Подробнее

    30 марта 2020 г.

    Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала

    Подробнее

    17 августа 2018 г.

    Госдума планирует уменьшить долю крупных ретейлеров в малых населенных пунктах

    Подробнее

    12 июля 2018 г.

    Что ждет малый бизнес через 6 лет

    Подробнее

    26 июня 2018 г.

    Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываются

    Подробнее

    28 мая 2018 г.

    Кому и зачем нужен торговый портал

    Подробнее

    18 мая 2018 г.

    Госзакупки для малого бизнеса

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний

    Подробнее

    20 марта 2018 г.

    Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ

    Подробнее

    22 декабря 2017 г.

    Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году

    Подробнее

    21 декабря 2017 г.

    Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год

    Подробнее

    14 ноября 2017 г.

    Число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет в 3 раза в 2018 г.

    Подробнее

    09 ноября 2017 г.

    Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу года

    Подробнее

    30 октября 2017 г.

    В Госдуму внесён законопроект в части требований к составу заявки участников торгов

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

    Подробнее

    19 июля 2017 г.

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

    Подробнее

    14 февраля 2017 г.

    Расширение квот для закупок - большая дорога для малого бизнеса

    Подробнее
    Позвонить