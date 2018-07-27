Авиакомпания «Россия» приглашает присоединиться к программе партнёрства с СМСП

Один из крупнейших закупщиков ЭТП ГПБ, АО «Авиакомпания «Россия», приступил к внедрению программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Программа предполагает принятие дополнительных мер для повышения привлекательности участия субъектов МСП в закупках компанией товаров, работ и услуг.

В рамках партнерства «Россия» берет на себя обязательство оказывать методическую поддержку субъектам МСП по вопросам, касающимся порядка их участия в закупках компании, проводить семинары, конференции и «круглые столы», максимально открыто информировать о текущих и перспективных технологических потребностях авиакомпании, планируемых объемах закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды и условиях сотрудничества.

Взаимодействие «России» с субъектами МСП способствует максимально эффективному расходованию средств и, вместе с тем, своевременному обеспечению авиакомпании необходимыми материально-техническими ресурсами и услугами, отвечающими высоким требованиям компании к показателям цены, качества и надежности. Реализация условий программы послужит, в том числе, дополнительным стимулом развития МСП.

Предлагаем поставщикам – субъектам МСП присоединиться к Программе партнёрства АО «Авиакомпания «Россия» с субъектами малого и среднего предпринимательства .