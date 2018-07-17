Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗ

Министерство финансов РФ подготовило проект правил контроля федеральными госорганами закупок подведомственных им бюджетных учреждений и унитарных предприятий.

Контролеры известят о своем приходе за 10 рабочих дней. Уведомление о проверке должны содержать следующие данные: вид проверки, например, выездная или документарная, дата начала и срок проведения проверки. Также должны быть данные о составе контрольной комиссии, перечень документов, которые организация должна предоставить контролерам и условия, которые нужно обеспечить для работы комиссии (помещения, связь, оргтехника и т.д.).

Перед началом проверки контролеры вручат приказ или распоряжение за подписью руководителя госоргана или уполномоченного им лица. Впрочем, содержание документа большей частью дублирует уведомление. Но обратить внимание нужно на сведения о периоде деятельности заказчика, который интересует контролеров.

В ходе проверки члены комиссии смогут потребовать у заказчика документы, брать объяснения у его сотрудников, посещать его объекты, но при предъявлении удостоверения. При этом контролеры должны соблюдать нормы о защите коммерческой, государственной и иной охраняемой законом тайны.

Результаты проверки оформят актом. В случае выявления неправомерных действий будет составлен план их устранения. Кроме того, комиссия предоставит информацию в уполномоченные органы, если посчитает, что совершено административное правонарушение или преступление.

Еще каждый госорган разработает собственный документ, в котором должны быть указаны: основания проверок, правила их организации и проведения, критерии, по которым заказчиков отнесут к определенной категории риска, а также порядок использования информации из ЕИС.