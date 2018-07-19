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    ТПП измерила уровень коррупции

    Автор: Torg94
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    За год уровень коррупции в России снизился, об этом говорят 39% предпринимателей. При этом год назад так считали 25%. О том, что в стране растет коррупция заявляют сейчас 9,5% респондентов, а 31,8% не увидели изменений. Такие данные приведены в новом исследовании «Бизнес-барометр коррупции», подготовленном Торгово-промышленной палатой РФ.

    ТПП каждые полгода опрашивала предпринимателей, представляющих микро-, малый, средний и крупный бизнес. Опрос состоял из четырех этапов, в заключительном этапе приняли участие 40,7 тыс. предпринимателей.

    Исследование показало снижение числа предпринимателей, заявивших о постоянных проявлениях коррупции в их работе – сейчас с ней сталкиваются всего 10,3% опрошенных (против 13,1% в прошлом октябре). Еще 72,1% сказали, что иногда с коррупцией встречаются, а никогда не сталкивались с ней 17,6% предпринимателей.

    Чаще всего с коррупцией по-прежнему предприниматели сталкиваются при получении справок (об этом говорят 39,1% респондентов) и в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%).

    Предприниматели отметили снижение коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок: этот показатель опустился за год с 32,4 до 30,1%. Больше всего фактор коррупции за полгода упал в сфере соблюдения санитарных норм (с 25,5 до 19,6%).

    Рост коррупционной активности отметили в регистрации сделок с недвижимостью (26,2%) и сфере закрытия бизнеса, где зафиксирован рост с 12 до 18,2%.

    С необходимостью делать неофициальные платежи или подарки должностным лицам сталкивались 35,5% предпринимателей. Исходя из последнего опроса делать подарки на сумму до 25 тыс. руб. приходилось 54,8% респондентам. В более дорогих подарках призналась незначительная часть предпринимателей: 4,3% назвали сумму от 150 тыс. до 1 млн руб., еще 1,4% — более 1 млн руб.

    Коррупция, ТПП
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